Évek óta egy balmazújvárosi pékség süti az ország legjobb kenyerét, de mit tudnak ők, amit mások nem? – fotókkal, videóval

Már az első pillantásra is elcsábít... Puhán roppanó, törékeny hangja úgy ragad magával, mint egy nullkilométeres szalonautóé, lágy illata és a még forró frissessége pedig automatikusan meghozza az ember étvágyát. Akár most azt is gondolhatod, hogy valami új trendként berobbanó csoki reklámszövegét olvasod, de valójában mi csak nagyjából egy kiló kenyérről beszélünk. Persze, kissé abszurdnak tűnhet, hogy mégis mi ennyire élvezhető a kenyérben, viszont mi a legjobbról zengünk ódákat, ami díjat nyert hazánkban: ez az ország kenyere, amit a balmazújvárosi Balmaz-Sütödében készítenek – mi pedig megnéztük, ez hogyan zajlik.

Fülep Ádám, kezében az ország kenyere

Forrás: Katona Ákos

Ez az ország kenyere 2025-ben

Arról már beszámoltunk korábban, hogy a Magyar Pékszövetség idén tizennegyedik alkalommal rendezte meg országos kenyérversenyét, melyre három kategóriában több tucat pékség jelentkezett, a döntőbe jutott termékek közül pedig idén is a legkiválóbbakkal a Parlamentben megrendezett ünnepélyes díjátadón találkozhat először a nagyközönség. Így volt ez a Balmaz-Sütöde kenyerével is, ami nemcsak a fináléig jutott,

hanem első helyezést ért el, így megvédve a címét, mivel a Balmaz-Sütödéé lett az ország kenyere 2024-ben is, akkor Nagyapám kenyere burgonyával fantázianéven. Ezúttal az Alföldi Pajta kenyér névre hallgató termékkel maradtak a dobogó legfelső fokán, és mint tavaly, úgy idén is kíváncsiak voltunk, hogyan készítik el a díjnyertes kenyeret.

Fülep Ádám, a Balmaz-Sütöde Kft. üzemvezető-helyettese volt ebben a segítségünkre, aki végigvezetett minket a péksüteményillattól átjárt üzemben, ahol serényen tevékenykedtek a munkatársak – többek között az idei ország kenyere megsütésén is.

Idén a tönkölybúzára esett a választás, ami egy kissé elfeledett, ősi búzaféle. Ebben a kenyérben kétféle tönkölyliszt is megtalálható: a világos és a teljes kiőrlésű is. A tönkölylisztnek rendkívül magas a fehérjetartalma, a szénhidráttartalma viszont alacsonyabb, mint az egyéb más lisztféléknek, illetve nagyon magas vitamintartalommal is rendelkezik, tehát a pozitív élettani hatásai is kiemelhetőek a finom ízek, ízaromák mellett. A kenyér egyébként kovásszal, hagyományos gyártástechnológiával, hosszú dagasztási idővel és különleges sütési technológiával készült. Mintegy 4-5 hónap munkája van ebben a termékben: a megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag kiválasztása volt az első mozzanat, majd a gyártási és sütési technológia kialakítása következett, amit a tesztelés és a kóstolás követett. Az első körös zsűrizés május elején volt azt hiszem, körülbelül április végére tudtuk a végleges termékkoncepciót kidolgozni. Ezek nem olyan jött-ment dolgok, tehát nem lehet azonnal elkezdeni; hiszen nagyon hosszú érlelésű kovász, hosszú dagasztási idő kell a kész termékhez. Ahhoz, hogy mi reggelre vagy holnapra akár friss kenyeret tudjunk produkálni, egy-két nappal, vagy akár egy héttel előtte is el kell kezdeni gondolkodni

– fedte fel a részleteket Fülep Ádám.