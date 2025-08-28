Idén korábban érkezik az őszi óraátállítás, mutatjuk a részleteket

Idén a szokásosnál korábban jön el az óraátállítás ideje, 2025-ben ugyanis október 26-ra esik. Ennek következtében a napkelte és a napnyugta is egy órával korábbra fog kerülni, úgyhogy a napsütést kedvelőknek érdemes addig kihasználni a világosabb órákat, amíg a váltás miatt el nem kezd hamarabb sötétedni.

Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?

Az Európai Unió szabályozása szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Ez 2025-ben október 26-ra esik, ekkor kell majd hajnali 3-ról 2-re visszaállítani az órákat. Idén az óraátállítás a korábban megszokotthoz képest azonban hamarabb fog érkezni.

Az elmúlt években a következők szerint kellett visszatekerni a mutatókat: 2024-ben október 27-én,

2023-ban október 29-én,

2022-ben pedig október 30-án.

Az óraátállítás hatása továbbra is vitatott

Ahogy arról már az év első felében is beszámoltunk, az Európai Bizottság visszavonta az évi két óraátállítás eltörlésére vonatkozó javaslatot, miután a tagállamok hosszú évek alatt sem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon érvényben. Az óraátállítás kérdése azonban régóta megosztja a közvéleményt, sokan támogatják, míg mások ellenzik a jelenlegi rendszert. A márciusi váltással kapcsolatban feltett kérdésünkre érkező olvasói válaszokból is ez a kettősség érzékelhető, a legtöbb panasz általában azzal kapcsolatban merül fel, hogy nehéz az átállás, így nagyon könnyen megzavarja a szervezetünk biológiai óráját a rendszer.

