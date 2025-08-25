2 órája
Művészet, ahogy átverik a debreceni önkiszolgáló kasszákat! Úgy spórolnak súlyos pénzeket, hogy lehet, észre sem veszik a boltban
Új módi jelent meg a kereskedelemben, de ez nem jelent jót az üzleteknek. Az önkiszolgáló kasszáknál egyre több a visszaélés.
Az, hogy nem egy pénztárosnak fizetünk a boltban, hanem egy gépnek, úgy tűnik, egyre több embert csábít ügyeskedésre. Az önkiszolgáló kasszáknál történő visszaélésről szóló cikkeink a legolvasottabbak között voltak az augusztus 18-24-ei héten a Hajdú Online-on.
Az önkiszolgáló kasszák fosztogatói
Csalás miatt emeltek vádat azok ellen a debreceni elkövetők ellen, akik az ügyészség szerint az önkiszolgáló kassza kihasználásával károsították meg az áruházat:
Az önkiszolgáló kasszát kihasználva kopasztották meg a debreceni áruházat, mesterinek tűnő tervvel dolgoztak az elkövetők!
Cikkünk szerint többen is hajlamosak csalni, amikor nincs aki odafigyeljen. A „banántrükk” egyre gyakoribb az önkiszolgáló kasszáknál, és komoly károkat okoz a boltoknak:
Debrecenben is hódít a „banántrükk” – úgy verik át vele az önkiszolgáló kasszákat, ahogy nem szégyellik
Összebalhézott egy férfi az eladóval egy debreceni cipőboltban, majd egy új pár lábbelivel a lábán távozott az üzletből – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből:
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!
Megdöbbentő sztorit osztott meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja kedden. A történet szerint hétfő este tértek be párjával egy helyi gyorsétterembe, viszont a dolgok ott nem egészen úgy alakultak, ahogyan azt az emberek általában eltervezik. Elvitelre rendeltek, amit meg is kaptak, azonban megfogalmazódott bennük egy kérés, amelyre számukra igen meglepő válasz érkezett. Ez után azonban kissé elszabadult a pokol...
Teljesen elpukkant a férfi agya az étteremben, olyan pofátlan dologért kértek tőle pénzt, ami egyből kiverte nála a biztosítékot
Összeütközött két gépkocsi a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. A balesetről itt írtunk bővebben, helyszíni fotókat is közöltünk:
Durva baleset Debrecennél, a szalagkorlátot is átszakította a BMW – fotókkal, videóval
Bosszúsak lesznek vajon az autósok? A B kategóriás jogosítvány motorra is jó lesz, csak nem úgy, ahogy valószínűleg sokan gondolják...
Rengetegen várták ezt a könnyítést a KRESZ-ben, most mégis sokan koppannak majd
Mi lesz így a használt autópiaccal? Jön a kötelező műszaki vizsga 2026-tól, ami nélkül nem lehet adni-venni? Nézzük csak!
Felboríthatja a használt autók piacát, ha ezt bevezetik – téged is érinthet!
Idén is nagyot szólt a debreceni virágkarnevál
Idén is hatalmas pompával, parádéval, színes forgatagként gördült végig a városon a Debreceni Virágkarnevál, melynek képei a legnézettebbek voltak az augusztus 18-24-ei héten.
A virágkarneváli hét (mely igazából már 15-én elkezdődött) eseményei között igen népszerű volt az Night Ride, az éjszakai biciklis felvonulás:
Night Ride biciklis felvonulás DebrecenbenFotók: Katona Ákos
Valamint az épületek fényfestése, melyet több alkalommal is megcsodálhatott a közönség:
Fényfestés a Kossuth téren a Debreceni Virágkarnevál alattFotók: Katona Ákos
No és persze maga a felvonulás: 12 virágkocsi és rengeteg zenész, táncos vonult végig a belvárostól a stadionig, karneváli hangulatot varázsolva a cívisvárosba. Nemcsak a karneváli hét középpontja, de az év egyik legfontosabb eseménye is volt.
Óriási tömeggel indult el a menet a Debreceni Virágkarneválon – fotókkal, videóval
