Művészet, ahogy átverik a debreceni önkiszolgáló kasszákat! Úgy spórolnak súlyos pénzeket, hogy lehet, észre sem veszik a boltban

Az, hogy nem egy pénztárosnak fizetünk a boltban, hanem egy gépnek, úgy tűnik, egyre több embert csábít ügyeskedésre. Az önkiszolgáló kasszáknál történő visszaélésről szóló cikkeink a legolvasottabbak között voltak az augusztus 18-24-ei héten a Hajdú Online-on.

Az önkiszolgáló kasszák sajátságaival többen visszaélnek

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Az önkiszolgáló kasszák fosztogatói

Csalás miatt emeltek vádat azok ellen a debreceni elkövetők ellen, akik az ügyészség szerint az önkiszolgáló kassza kihasználásával károsították meg az áruházat: