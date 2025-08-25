augusztus 25., hétfő

Karneváli hét

2 órája

Művészet, ahogy átverik a debreceni önkiszolgáló kasszákat! Úgy spórolnak súlyos pénzeket, hogy lehet, észre sem veszik a boltban

Címkék#Virágkarnevál#KRESZ#étterem#önkiszolgáló kassza#baleset

Új módi jelent meg a kereskedelemben, de ez nem jelent jót az üzleteknek. Az önkiszolgáló kasszáknál egyre több a visszaélés.

Haon.hu

Az, hogy nem egy pénztárosnak fizetünk a boltban, hanem egy gépnek, úgy tűnik, egyre több embert csábít ügyeskedésre. Az önkiszolgáló kasszáknál történő visszaélésről szóló cikkeink a legolvasottabbak között voltak az augusztus 18-24-ei héten a Hajdú Online-on.

önkiszolgáló kasszák Debrecen haon
Az önkiszolgáló kasszák sajátságaival többen visszaélnek
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Az önkiszolgáló kasszák fosztogatói

Csalás miatt emeltek vádat azok ellen a debreceni elkövetők ellen, akik az ügyészség szerint az önkiszolgáló kassza kihasználásával károsították meg az áruházat:

Cikkünk szerint többen is hajlamosak csalni, amikor nincs aki odafigyeljen. A „banántrükk” egyre gyakoribb az önkiszolgáló kasszáknál, és komoly károkat okoz a boltoknak:

Összebalhézott egy férfi az eladóval egy debreceni cipőboltban, majd egy új pár lábbelivel a lábán távozott az üzletből – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből:

Megdöbbentő sztorit osztott meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja kedden. A történet szerint hétfő este tértek be párjával egy helyi gyorsétterembe, viszont a dolgok ott nem egészen úgy alakultak, ahogyan azt az emberek általában eltervezik. Elvitelre rendeltek, amit meg is kaptak, azonban megfogalmazódott bennük egy kérés, amelyre számukra igen meglepő válasz érkezett. Ez után azonban kissé elszabadult a pokol...

Összeütközött két gépkocsi a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. A balesetről itt írtunk bővebben, helyszíni fotókat is közöltünk:

Bosszúsak lesznek vajon az autósok? A B kategóriás jogosítvány motorra is jó lesz, csak nem úgy, ahogy valószínűleg sokan gondolják...

Mi lesz így a használt autópiaccal? Jön a kötelező műszaki vizsga 2026-tól, ami nélkül nem lehet adni-venni? Nézzük csak!

Idén is nagyot szólt a debreceni virágkarnevál

Idén is hatalmas pompával, parádéval, színes forgatagként gördült végig a városon a Debreceni Virágkarnevál, melynek képei a legnézettebbek voltak az augusztus 18-24-ei héten. 

VMP20250820_virágkarnevál_menet_HAON_046
Egzotikus dobosok is szórakoztatták a közönséget a debreceni virágkarneválon
Fotó: Vida Marton Peter

A virágkarneváli hét (mely igazából már 15-én elkezdődött) eseményei között igen népszerű volt az Night Ride, az éjszakai biciklis felvonulás:

Night Ride biciklis felvonulás Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Valamint az épületek fényfestése, melyet több alkalommal is megcsodálhatott a közönség:

Fényfestés a Kossuth téren a Debreceni Virágkarnevál alatt

Fotók: Katona Ákos

No és persze maga a felvonulás: 12 virágkocsi és rengeteg zenész, táncos vonult végig a belvárostól a stadionig, karneváli hangulatot varázsolva a cívisvárosba. Nemcsak a karneváli hét középpontja, de az év egyik legfontosabb eseménye is volt.

Ajánljuk még:

 

