A vásárlók örömére

57 perce

Újdonsággal rukkolt elő a kedvelt debreceni üzlet – ennek sokan örülnek

A július eleji vihar miatt hetekig zárva tartó debreceni üzlet augusztus közepén nyitott újra. A SPAR szerint a vásárlók közel 40 százaléka választja az önkiszolgáló kasszákat fizetéskor.

Biró Soma

Több mint egy hónap kényszerszünet után augusztus 18-án újra megnyitotta kapuit a debreceni Derék utcai SPAR áruház. A július 7-i szélvihar teljesen leszakította az üzlet tetőszerkezetét, így sokaknak nem volt ideje kipróbálni az újításokat, amiket épp azelőtt vezettek be: végre önkiszolgáló kasszákkal bővült a bolt.

Újításokkal nyitotta meg a kapuit a tócóskerti SPAR augusztusban, ahol népszerűek az önkiszolgáló kasszák
Forrás:  MW-archív

A vihar előtt egy héttel érkeztek az önkiszolgáló kasszák a SPAR-ba

Az önkiszolgáló kasszákat még a vihar előtt egy héttel adták át a vásárlóknak – közölte a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. megkeresésünkre. Az üzletlánc szerint a közeljövőben további fejlesztések is várhatóak, amelyek fokozzák majd a vásárlói élményt és a kényelmet. A tócóskerti üzlet rendkívül népszerű a környéken élők között.

A zárva tartás alatt sok vásárlónktól érkezett megkeresés, miszerint hiányzik nekik az üzlet

 – tudatta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. A visszajelzések alapján a vevők nagyon örülnek, hogy újra kinyitott az áruház. Az új önkiszolgáló kasszák telepítésének elsődleges célja az volt, hogy növekedjen az áruházak kasszazónáinak áteresztőképessége. – Minden olyan helyen, ahol van önkiszolgáló kassza, mellette hagyományos kasszákat is üzemeltetünk, meghagyva a választást a vásárlóknak – hangsúlyozta. 

Azt is leszögezte: olyan nem lesz, hogy egy üzletben kizárólag önkiszolgáló kasszák legyenek használhatóak.

Országszerte már 900 önkiszolgáló kassza működik

Az önkiszolgáló kasszák térnyerése nem új jelenség a kiskereskedelemben. Világszerte egyre több üzletlánc vezeti be ezt a technológiát, hogy felgyorsítsa a vásárlási folyamatot és csökkentse a költségeket. Magyarországon is egyre népszerűbbek ezek az eszközök, különösen a fiatalabb korosztály körében. Erre rákapcsolódva tehát nem meglepő, hogy bevezették a SPAR önkiszolgáló kassza lehetőségét.

Az áruházlánc esetében ez a folyamat már évek óta tart. Közel 200 üzletükben működik önkiszolgáló kassza, és számuk országszerte meghaladja a 900 darabot. Ahol van ilyen eszköz, ma már a forgalom közel 40 százaléka ezeken keresztül bonyolódik.

Bár a vállalat nem végzett konkrét felmérést az önkiszolgáló kasszák fogadtatásáról a tócóskerti üzletben, a tapasztalatok eddig kedvezőek.

