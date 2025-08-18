A Nagy pénzrablás professzora is ötöst adna erre: így verték át az önkiszolgáló kasszát

Emellett több olyan hír is megjelent a Haon oldalán, amely széles körben felkeltette olvasóink érdeklődését. Az alábbiakban ezekből válogattunk.

Ezzel lepte meg Korda György Balázs Klárit

A debreceni származású Balázs Klári és Korda György több évtizede alkotnak elválaszthatatlan párost úgy a színpadon, mint azon túl. Az énekesnő szerdán már a 73. életévét töltötte, mégis töretlen lelkesedéssel adnak koncertet férjével szerte az országban. Szombaton a Kabai Káposztás Napok egyik sztárvendége volt a páros, ahol rengeteg rajongó énekelte velük a Repteret. Azonban volt egy különleges előadás is a műsor során...