31 perce
A Nagy pénzrablás professzora is ötöst adna erre: így verték át az önkiszolgáló kasszát
Csalás miatt emeltek vádat a debreceni elkövetők ellen. Az önkiszolgáló kassza kihasználásával kopasztották az áruházat.
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség azon elkövetők ellen, akik önkiszolgáló kassza kihasználásával spóroltak több tízezer forintot vásárlásukon.
Az önkiszolgáló kassza átverésével csaltak
Ahogy arról korábban beszámoltunk, vádirat szerint a vádlottak 2025. április 4-én a kora esti órákban megjelentek Debrecen egyik nagyáruházában, ahol a húspultnál több, nagyobb értékű árut kértek ki. Ezt követően a bevásárló kosárral átmentek a zöldség osztályra... Arról, mennyit és hogyan csaltak el az önkiszolgáló kassza átverésével, itt írtunk bővebben:
Az önkiszolgáló kasszát kihasználva kopasztották meg a debreceni áruházat, mesterinek tűnő tervvel dolgoztak az elkövetők!
Emellett több olyan hír is megjelent a Haon oldalán, amely széles körben felkeltette olvasóink érdeklődését. Az alábbiakban ezekből válogattunk.
Ezzel lepte meg Korda György Balázs Klárit
A debreceni származású Balázs Klári és Korda György több évtizede alkotnak elválaszthatatlan párost úgy a színpadon, mint azon túl. Az énekesnő szerdán már a 73. életévét töltötte, mégis töretlen lelkesedéssel adnak koncertet férjével szerte az országban. Szombaton a Kabai Káposztás Napok egyik sztárvendége volt a páros, ahol rengeteg rajongó énekelte velük a Repteret. Azonban volt egy különleges előadás is a műsor során...
Korda György olyat tett a színpadon Kabán, amit a közönség is megkönnyezett! - videóval
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A hajdúdorogi és a püspökladányi strandokra látogattunk
A strand ideális hely a barátokkal vagy családdal töltött közös élményekhez, sportoláshoz, napozáshoz vagy akár csak egy jó könyv olvasásához is. Az elmúlt hét folyamán Hajdúdorogra és Püspökladányra látogattunk:
„Ez a strand jobb, mint a Bahamák!" – van, aki egész nyarát ezen a hajdú-bihari strandon tölti! – fotókkal, videóval
A családok kedvence ez a hajdú-bihari strand, olyan messzi földről is járnak ide, hogy el se hinnéd – fotókkal, videóval
Ritkaság a gólyák között
Az egyik püspökladányi csoportban tették közzé azt a nem mindennapi képet, ahol a fehér gólyák között egy igazi ritkasággal is lehetett találkozni.
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!
Ezért romlanak el a tévék olyan gyorsan
Kihalófélben lévő szakma, ma már egyre kevesebb igazi mestert lehet találni. Nagy kincs egy jó rádió- és tévéműszerész, akihez mindig bizalommal fordulhat az ember. Akiről tudni lehet, hogy mindent megtesz az elromlott készülék megjavításáért, ha pedig menthetetlen a berendezés, akkor nem kertel, nem hiteget, nem próbál pénzt kicsikarni az ügyfélből, hanem megmondja szemtől szembe az igazat. A Cívishír az egyik hajdú-bihari városban beszélgetett a szerelő szakma képviselőinek egyik utolsó mohikánjával:
Nem véletlenül romlik el a tévé, lerántotta a leplet a gyártók titkairól a debreceni szerelő
Ajánljuk még: