Csalás

31 perce

A Nagy pénzrablás professzora is ötöst adna erre: így verték át az önkiszolgáló kasszát

Csalás miatt emeltek vádat a debreceni elkövetők ellen. Az önkiszolgáló kassza kihasználásával kopasztották az áruházat.

Haon.hu

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség azon elkövetők ellen, akik önkiszolgáló kassza kihasználásával spóroltak több tízezer forintot vásárlásukon.

önkiszolgáló kassza
Az önkiszolgáló kassza átverésével spóroltak a vásárláson
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az önkiszolgáló kassza átverésével csaltak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, vádirat szerint a vádlottak 2025. április 4-én a kora esti órákban megjelentek Debrecen egyik nagyáruházában, ahol a húspultnál több, nagyobb értékű árut kértek ki. Ezt követően a bevásárló kosárral átmentek a zöldség osztályra...

