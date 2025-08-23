augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Banántrükk

2 órája

Debrecenben is hódít a „banántrükk” – úgy verik át vele az önkiszolgáló kasszákat, ahogy nem szégyellik

Címkék#Debrecen#önkiszolgáló#önkiszolgáló kassza#átverés

A „banántrükk” egyre gyakoribb az önkiszolgáló kasszáknál, és komoly károkat okoz a boltoknak.

Haon.hu

Az elmúlt hónapokban több eset is napvilágot látott, amikor vásárlók különféle módszerekkel próbálták kijátszani az önkiszolgáló kasszákat. Nemrégiben Debrecenben tartóztattak le egy fiatal párt, akik a tavasz folyamán próbáltak trükközni egy bevásárlóközpontban – ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.

Az úgy nevezett banántrükkel verik át az önkiszolgáló kasszákat
Az úgy nevezett banántrükkel verik át az önkiszolgáló kasszákat
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Kijátszani az önkiszolgáló kasszát? Mi az a „banántrükk”?

A Ripost hívta fel a figyelmet arra, hogy egyre elterjedtebb a híres-hírhedt „banántrükk”. A módszer lényege, hogy a drágább árucikkeket – például szőlőt, húst vagy avokádót – a vásárló a kasszánál olcsó banánként üti be. Mivel a mérleg nem tudja megkülönböztetni a termékeket, néhány gombnyomással akár több ezer forintot is „spórolhatnak” a csalók – egészen addig, amíg le nem buknak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Biztonságtechnikai szakértők szerint nemcsak banánnal, hanem más olcsó termékekkel – például kenyérrel vagy krumplival – is gyakran trükköznek. A boltok vesztesége egyre nagyobb, miközben sokan védekezésként azt mondják: véletlenül olvastak be rossz terméket.

Nyugat-Európában már külön biztonsági rendszereket vezettek be az ilyen csalások kiszűrésére, és szakértők szerint idővel Magyarországon is szigorításokra lesz szükség.

A teljes cikk a Ripost oldalán olvasható.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu