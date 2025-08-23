Debrecenben is hódít a „banántrükk” – úgy verik át vele az önkiszolgáló kasszákat, ahogy nem szégyellik

Az elmúlt hónapokban több eset is napvilágot látott, amikor vásárlók különféle módszerekkel próbálták kijátszani az önkiszolgáló kasszákat. Nemrégiben Debrecenben tartóztattak le egy fiatal párt, akik a tavasz folyamán próbáltak trükközni egy bevásárlóközpontban – ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.

Az úgy nevezett banántrükkel verik át az önkiszolgáló kasszákat

Kijátszani az önkiszolgáló kasszát? Mi az a „banántrükk”?

A Ripost hívta fel a figyelmet arra, hogy egyre elterjedtebb a híres-hírhedt „banántrükk”. A módszer lényege, hogy a drágább árucikkeket – például szőlőt, húst vagy avokádót – a vásárló a kasszánál olcsó banánként üti be. Mivel a mérleg nem tudja megkülönböztetni a termékeket, néhány gombnyomással akár több ezer forintot is „spórolhatnak” a csalók – egészen addig, amíg le nem buknak.

Biztonságtechnikai szakértők szerint nemcsak banánnal, hanem más olcsó termékekkel – például kenyérrel vagy krumplival – is gyakran trükköznek. A boltok vesztesége egyre nagyobb, miközben sokan védekezésként azt mondják: véletlenül olvastak be rossz terméket.

Nyugat-Európában már külön biztonsági rendszereket vezettek be az ilyen csalások kiszűrésére, és szakértők szerint idővel Magyarországon is szigorításokra lesz szükség.

