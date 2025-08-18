1 órája
Van olyan élelmiszermulti, ami augusztus 20-án sem zár be teljesen Debrecenben
Augusztus 20-án a legtöbb üzlet zárva lesz. Mielőtt elindulnál vásárolni, tudd meg, hogyan alakul a nyitvatartás Debrecenben!
Magyarországon az államalapítás ünnepe augusztus 20-a, munkaszüneti nap. Ezen a napon a megszokott vásárlási rutinok nem működnek, tekintve, hogy nagyon sok üzlet zárva tart – mutatjuk hogyan alakul a nyitvatartás Debrecenben.
Augusztus 20-i nyitvatartás Debrecenben
A nagy bevásárlóközpontokat tekintve a Fórum teljesen zárva lesz, a Debrecen Plázában a vendéglátó és szórakoztató egységek egyedi nyitvatartással üzemelnek, míg a Malompark bevásárlóközpontban csak az Adria ételbár és a G4 Fitnes lesz nyitva. A nagyobb üzletláncok, mint az Aldi, Lidl, Penny, Tesco, Auchan, CBA/Príma, Metro nem nyitnak ki augusztus 20-án Debrecenben, ezért ezen üzletekben érdemes egy-két nappal előtte bevásárolni a szerdai zárva tartás miatt, akik pedig szórakozni, kikapcsolódni vágynak, számukra megmarad a lehetőség. Nem nyitnak ki a Spar/INTERSPAR üzletei sem, kivéve azok, melyek benzinkúton találhatóak.
Aki esetleg nem szeret előre tervezni, avagy nem tartja vészesnek egy munkaszüneti nap miatti nyitvatartási rend megváltozását, annak számára
nyitva tartanak augusztus 20-án Debrecenben a vendéglátóegységek, a non-stop boltok, benzinkutakon működő boltok, ezen kívül újságárusok, virágboltok.
További kisebb üzletek némelyike is nyitva lehet, erről az adott egység hivatalos honlapján vagy Facebook-oldalán érdemes előre informálódni.
A gyógyszertárak közül a Csapó utca 1. szám alatt található BENU Gyógyszertár (éjjel–nappal) ügyeletben működik, így augusztus 20-án 22:00–07:00 óra között érhető el gyógyszerészi szolgáltatás, ahogy a 0–24 órás nyitvatartással működő gyógyszertárak többsége is. A Patikavilág adatbázisában az egyes gyógyszertárakra lehet rákeresni, melyek mindegyike feltüntet nyitvatartási és ügyeleti információkat.
