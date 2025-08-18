Van olyan élelmiszermulti, ami augusztus 20-án sem zár be teljesen Debrecenben

Magyarországon az államalapítás ünnepe augusztus 20-a, munkaszüneti nap. Ezen a napon a megszokott vásárlási rutinok nem működnek, tekintve, hogy nagyon sok üzlet zárva tart – mutatjuk hogyan alakul a nyitvatartás Debrecenben.

Változik a nyitvatartás Debrecenben augusztus 20-án

Fotó: Hajdú-Bihari Napló - illusztráció

Augusztus 20-i nyitvatartás Debrecenben

A nagy bevásárlóközpontokat tekintve a Fórum teljesen zárva lesz, a Debrecen Plázában a vendéglátó és szórakoztató egységek egyedi nyitvatartással üzemelnek, míg a Malompark bevásárlóközpontban csak az Adria ételbár és a G4 Fitnes lesz nyitva. A nagyobb üzletláncok, mint az Aldi, Lidl, Penny, Tesco, Auchan, CBA/Príma, Metro nem nyitnak ki augusztus 20-án Debrecenben, ezért ezen üzletekben érdemes egy-két nappal előtte bevásárolni a szerdai zárva tartás miatt, akik pedig szórakozni, kikapcsolódni vágynak, számukra megmarad a lehetőség. Nem nyitnak ki a Spar/INTERSPAR üzletei sem, kivéve azok, melyek benzinkúton találhatóak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Aki esetleg nem szeret előre tervezni, avagy nem tartja vészesnek egy munkaszüneti nap miatti nyitvatartási rend megváltozását, annak számára

nyitva tartanak augusztus 20-án Debrecenben a vendéglátóegységek, a non-stop boltok, benzinkutakon működő boltok, ezen kívül újságárusok, virágboltok.

További kisebb üzletek némelyike is nyitva lehet, erről az adott egység hivatalos honlapján vagy Facebook-oldalán érdemes előre informálódni.

A gyógyszertárak közül a Csapó utca 1. szám alatt található BENU Gyógyszertár (éjjel–nappal) ügyeletben működik, így augusztus 20-án 22:00–07:00 óra között érhető el gyógyszerészi szolgáltatás, ahogy a 0–24 órás nyitvatartással működő gyógyszertárak többsége is. A Patikavilág adatbázisában az egyes gyógyszertárakra lehet rákeresni, melyek mindegyike feltüntet nyitvatartási és ügyeleti információkat.

Ajánljuk még: