Kiváló hangulatban telt a Nyíracsádi Traktoros Felvonulás
Több korosztályt is sikerült megszólítania a rendezvény szervezőinek. Kicsik és nagyok egyaránt összegyűltek a 16. Nyíracsádi Traktoros Felvonuláson.
Súlykitartó és sörivó verseny is volt szombaton Csonkáson – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Tasó László országgyűlési képviselő. Mint írta, a traktoros felvonuláson 78 jármű vett részt, helyiek és szomszédok adtak egymásnak randevút. A honatya bejegyzéséből az is kiderült, a Nyíracsádi Traktoros Felvonulást immár 16. alkalommal rendezték meg.
További fotók az eseményről Tasó László bejegyzésében láthatóak:
