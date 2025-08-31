Kiváló hangulatban telt a Nyíracsádi Traktoros Felvonulás

Súlykitartó és sörivó verseny is volt szombaton Csonkáson – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Tasó László országgyűlési képviselő. Mint írta, a traktoros felvonuláson 78 jármű vett részt, helyiek és szomszédok adtak egymásnak randevút. A honatya bejegyzéséből az is kiderült, a Nyíracsádi Traktoros Felvonulást immár 16. alkalommal rendezték meg.

Forrás: Facebook / Tasó László

További fotók az eseményről Tasó László bejegyzésében láthatóak: