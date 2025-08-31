augusztus 31., vasárnap

Ez igen!

58 perce

Kiváló hangulatban telt a Nyíracsádi Traktoros Felvonulás

Címkék#verseny#sör#nyíracsád#traktor

Több korosztályt is sikerült megszólítania a rendezvény szervezőinek. Kicsik és nagyok egyaránt összegyűltek a 16. Nyíracsádi Traktoros Felvonuláson.

Haon.hu

Súlykitartó és sörivó verseny is volt szombaton Csonkáson – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Tasó László országgyűlési képviselő. Mint írta, a traktoros felvonuláson 78 jármű vett részt, helyiek és szomszédok adtak egymásnak randevút. A honatya bejegyzéséből az is kiderült, a Nyíracsádi Traktoros Felvonulást immár 16. alkalommal rendezték meg.

Súlykitartó és sörivó verseny is volt szombaton Csonkáson
Súlykitartó és sörivó verseny is volt szombaton Csonkáson
Forrás: Facebook / Tasó László

További fotók az eseményről Tasó László bejegyzésében láthatóak:

 

