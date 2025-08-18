augusztus 18., hétfő

Debreceni Virágkarnevál

1 órája

Végigkúszott Debrecenen a sokkerekű fénykígyó, ennyire nagyot ütött az idei Night Ride – fotókkal, videóval

Címkék#debreceni virágkarnevál#Night Ride#kerékpár

A Debreceni Virágkarnevál kísérőrendezvénye idén is népszerűnek bizonyult. A Night Ride igazi fiesztahangulatban zajlott.

Haon.hu

A debreceniek idén is két kerékre pattantak és fényárba borított bringáikkal áttekertek a városon a Debreceni Virágkarnevál egyik legnépszerűbb kísérőrendezvényén, a Night Ride-on, augusztus 17-én este. 2025-ben megújult útvonalon, még látványosabban, még hangosabban, és ha lehet, még több résztvevővel zajlott a kerékpáros esemény. 

Night Ride
A Night Ride idén is nagyon sok kerékpárost mozgatott meg
Fotó: Katona Ákos

Műsorral zárult a Night Ride

A menet a Nagytemplom elől indult 20 órakor, és a Kossuth tér – Kálvin tér – Péterfia utca – Simonyi út – Pallagi útvonalon a Ködszínházhoz érkezett, ahol ezután a bolgár Sport Club „Ritmika” látványos műsora szórakoztatta a résztvevőket.

Night Ride biciklis felvonulás Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

A menet videón:

Szombaton pazar fényfestés örvendeztette a debrecenieket:

