Végigkúszott Debrecenen a sokkerekű fénykígyó, ennyire nagyot ütött az idei Night Ride – fotókkal, videóval

A debreceniek idén is két kerékre pattantak és fényárba borított bringáikkal áttekertek a városon a Debreceni Virágkarnevál egyik legnépszerűbb kísérőrendezvényén, a Night Ride-on, augusztus 17-én este. 2025-ben megújult útvonalon, még látványosabban, még hangosabban, és ha lehet, még több résztvevővel zajlott a kerékpáros esemény.

A Night Ride idén is nagyon sok kerékpárost mozgatott meg

Fotó: Katona Ákos

Műsorral zárult a Night Ride

A menet a Nagytemplom elől indult 20 órakor, és a Kossuth tér – Kálvin tér – Péterfia utca – Simonyi út – Pallagi útvonalon a Ködszínházhoz érkezett, ahol ezután a bolgár Sport Club „Ritmika” látványos műsora szórakoztatta a résztvevőket.