Megállíthatatlannak tűnik a folyamat Hajdú-Biharban

A napokban tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idei első félévre vonatkozó adatait; többek közt arról, hogy 2024 első hat hónapjához képest hogyan alakult a születések, halálozások, házasságkötések száma Hajdú-Biharban, de az is kiderül, hogy melyik vármegyében a legjelentősebb a népességfogyás.

A hajdú-bihari népességfogyás nem ijesztő mértékű

A KSH negyedéves születési és halálozási adatai szerint 2013. óta a második negyedévben sosem született annyira kevés gyerek, mint idén, hatszáz alatt csak öt évben volt a születésszám ekkor, 2013-ban, 2019-ben, valamint az elmúlt három évben. A halálesetek száma általában ezer fölött alakul a második negyedévben, ennél kevesebb csak háromszor volt 2013. óta, 2014-ben, valamint 2023-ban és 2024-ben.

Ha az országos adatokat nézzük, 2025 első hat hónapjában

34 969 gyermek jött világra, 7,9 százalékkal (2989-cel) kevesebb, mint 2024 januárja és júliusa között;

64 616-an haltak meg, 2,9 százalékkal (1807-tel) többen az egy évvel korábbinál;

a természetes fogyás (a születések és a halálozások egyenlege) 29 647 fő volt, 19 százalékkal több a tavalyi 24 851-nél;

20 286 pár kötött házasságot, 4,3 százalékkal (921-gyel) kevesebb, mint 2024 azonos időszakában.

Hajdú-Biharban nem jelentős a népességfogyás

Hajdú-Bihar vármegyében a népesség tavalyhoz képest viszonylag állandónak mondható; a fogyás az idei első félévben 1111 fő, míg tavaly az első hat hónapban 947 fő volt – ez azért nem tűnik vészesnek a vármegye több mint félmilliós lakosságához képest.

Míg 2024 első félévében 2337 gyermek született, idén június végéig 2172. A születésszám az előző év azonos időszakának a 92,9 százaléka, ami nagyjából megfelel az országos átlagnak (92,1 %). A halálozások száma szinte ugyanannyi volt 2024 és 2025 első hat hónapjában; 3284 (2024), illetve 3283 (2025).

Habár a népességfogyás nem mondható nagy mértékűnek, a tendencia az, ami elszomorító: a születésszám ugyanis folyamatosan csökken –ahogyan az országosan is jellemző..

Az egyes esztendők első féléves születési adatai így alakultak Hajdú-Biharban:

2021-ben 2641 fő

2022-ben 2548 fő

2023-ban 2533 fő

2024-ben 2337 fő

2025-ben 2171 fő

Ha országosan kitekintünk, a Zala és Csongrád-Csanád vármegyékben minimálisan nőtt a születésszám, míg a legnagyobb csökkenés Budapesten történt (az előző évi 85,7 százaléka). A halálozások száma valamivel kevesebb volt a tavalyi év hasonló időszakához képest szintén a fenti két vármegyében, míg a legtöbbet nőtt Somogyban és Hevesben.