augusztus 15., péntek

Mária névnap

24°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KSH

3 órája

Megállíthatatlannak tűnik a folyamat Hajdú-Biharban

Címkék#születés#félév#Hajdú-Biharban#halálozás#KSH

A KSH legfrissebb statisztikái alapján Hajdú-Bihar mutatói közel sem a legrosszabbak. A népességfogyás kedvezőtlen tendenciája azonban itt is jellemző.

Haon.hu

A napokban tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idei első félévre vonatkozó adatait; többek közt arról, hogy 2024 első hat hónapjához képest hogyan alakult a születések, halálozások, házasságkötések száma Hajdú-Biharban, de az is kiderül, hogy melyik vármegyében a legjelentősebb a népességfogyás.

népességfogyás
A hajdú-bihari népességfogyás nem ijesztő mértékű
Fotó: Illusztráció: MW-archív

A KSH negyedéves születési és halálozási adatai szerint 2013. óta a második negyedévben sosem született annyira kevés gyerek, mint idén, hatszáz alatt csak öt évben volt a születésszám ekkor, 2013-ban, 2019-ben, valamint az elmúlt három évben. A halálesetek száma általában ezer fölött alakul a második negyedévben, ennél kevesebb csak háromszor volt 2013. óta, 2014-ben, valamint 2023-ban és 2024-ben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ha az országos adatokat nézzük, 2025 első hat hónapjában

  • 34 969 gyermek jött világra, 7,9 százalékkal (2989-cel) kevesebb, mint 2024 januárja és júliusa között;
  • 64 616-an haltak meg, 2,9 százalékkal (1807-tel) többen az egy évvel korábbinál;
  • a természetes fogyás (a születések és a halálozások egyenlege) 29 647 fő volt, 19 százalékkal több a tavalyi 24 851-nél;
  • 20 286 pár kötött házasságot, 4,3 százalékkal (921-gyel) kevesebb, mint 2024 azonos időszakában.

Hajdú-Biharban nem jelentős a népességfogyás

Hajdú-Bihar vármegyében a népesség tavalyhoz képest viszonylag állandónak mondható; a fogyás az idei első félévben 1111 fő, míg tavaly az első hat hónapban 947 fő volt – ez azért nem tűnik vészesnek a vármegye több mint félmilliós lakosságához képest.

Míg 2024 első félévében 2337 gyermek született, idén június végéig 2172. A születésszám az előző év azonos időszakának a 92,9 százaléka, ami nagyjából megfelel az országos átlagnak (92,1 %). A halálozások száma szinte ugyanannyi volt 2024 és 2025 első hat hónapjában; 3284 (2024), illetve 3283 (2025).

Habár a népességfogyás nem mondható nagy mértékűnek, a tendencia az, ami elszomorító: a születésszám ugyanis folyamatosan csökken –ahogyan az országosan is jellemző.. 

Az egyes esztendők első féléves születési adatai így alakultak Hajdú-Biharban:

  • 2021-ben  2641 fő
  • 2022-ben  2548 fő
  • 2023-ban   2533 fő
  • 2024-ben  2337 fő
  • 2025-ben  2171 fő

Ha országosan kitekintünk, a Zala és Csongrád-Csanád vármegyékben minimálisan nőtt a születésszám, míg a legnagyobb csökkenés Budapesten történt (az előző évi 85,7 százaléka). A halálozások száma valamivel kevesebb volt a tavalyi év hasonló időszakához képest szintén a fenti két vármegyében, míg a legtöbbet nőtt Somogyban és Hevesben.

A házasságkötések száma Hajdú-Biharban majdnem állandó; 2024 első félévében  1170, idén június végéig 1179 pár mondta ki a boldogító igent.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu