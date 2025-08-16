A hajdú-bihari népességfogyás nem ijesztő mértékű

Tiba István izgatottan készülődik az embert próbáló zarándokútra

Tiba István ismét vállalkozott a legendás El Camino zarándokútra: a politikus most hatodszor vág neki a közel 800 kilométeres távnak, amelyet 27 nap alatt tervez teljesíteni. Balmazújváros és térségének országgyűlési képviselője Facebook-posztjában osztotta meg, hogy hét év várakozás után újra eljött a nap, amikor Saint-Jean-Pied de Port-ból elindulhat Santiago de Composteláig.