Ez történt pénteken

1 órája

A hajdú-bihari népességfogyás nem ijesztő mértékű

Berettyóújfaluba látogattunk el, a Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdőbe. A népességfogyás kedvezőtlen tendenciája azonban itt is jellemző.Pénteki hírösszefoglalónk.

A napokban tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idei első félévre vonatkozó adatait; többek közt arról, hogy 2024 első hat hónapjához képest hogyan alakult a születések, halálozások, házasságkötések száma Hajdú-Biharban, de az is kiderül, hogy melyik vármegyében a legjelentősebb a népességfogyás.

Hajdú-Biharban nem jelentős a népességfogyás
Forrás:  Illústráció / MW-archív
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Új csatár érkezett

Sok gólt várnak tőle a hajdúsági drukkerek. Nem sokan számítottak rá, hogy még most bejelentik a Debreceni VSC új játékosának érkezését.

A Bihar Termálliget kikapcsolódás az egész család számára

Vízi játszótér a kicsiknek, jótékony gyógyvíz a megfáradt ízületeknek, több generáció számára jelent kikapcsolódást a berettyóújfalui fürdő. Eltöltöttünk egy délutánt a Bihar Termálligetben.

Tiba István izgatottan készülődik az embert próbáló zarándokútra

Tiba István ismét vállalkozott a legendás El Camino zarándokútra: a politikus most hatodszor vág neki a közel 800 kilométeres távnak, amelyet 27 nap alatt tervez teljesíteni. Balmazújváros és térségének országgyűlési képviselője Facebook-posztjában osztotta meg, hogy hét év várakozás után újra eljött a nap, amikor Saint-Jean-Pied de Port-ból elindulhat Santiago de Composteláig. 

Kigyulladt egy autó Debrecennél

Egy összeégett roncs maradt abból az autóból, ami egy nyerges vontatóval ütközött péntek reggel a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt, majd a jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat. 

Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívtak vissza sajtokat

Ha vásároltál ebből a termékből Hajdú-Biharban, ne fogyaszd el! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.

A Debreceni Ítélőtábla dönt az emberöléssel vádolt férfi ügyében

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta azzal a férfival szemben, aki pénzszerzési céllal halálra késelt egy 74 éves nőt, emberöléssel vádolják – közölte a portálunkkal az ügyészség.

Újabb rémes parkolás látott napvilágot

A debreceni szabálytalan parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni, legutóbb a héten egy Audis parkolt nem megfelelően az egyik cívisvárosi mélygarázsban. Most Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást fotóztak.

Újabb csőtörés Debrecenben

Újabb csőtörés történt Debrecenben, az egyik helyi csoportban közzétett információk szerint a Dézsi András utcában nincs víz. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t.

Gyászol a debreceni klinika

Életének 61. évében elhunyt Dr. Gaál János, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika Kenézy Gyula Campus telephelyének szakmai koordinátora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék MTA doktora tudományos címmel rendelkező habilitált egyetemi docense. Halálával e szakterület meghatározó alakja távozott - írja a Debreceni Egyetem Klinikai Központja a weboldalán.

