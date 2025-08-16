1 órája
A hajdú-bihari népességfogyás nem ijesztő mértékű
Berettyóújfaluba látogattunk el, a Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdőbe. A népességfogyás kedvezőtlen tendenciája azonban itt is jellemző.Pénteki hírösszefoglalónk.
A napokban tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idei első félévre vonatkozó adatait; többek közt arról, hogy 2024 első hat hónapjához képest hogyan alakult a születések, halálozások, házasságkötések száma Hajdú-Biharban, de az is kiderül, hogy melyik vármegyében a legjelentősebb a népességfogyás.
Új csatár érkezett
Sok gólt várnak tőle a hajdúsági drukkerek. Nem sokan számítottak rá, hogy még most bejelentik a Debreceni VSC új játékosának érkezését.
Bejelentették a csatárt! – így válaszolt a DVSC a Nyíregyházának
A Bihar Termálliget kikapcsolódás az egész család számára
Vízi játszótér a kicsiknek, jótékony gyógyvíz a megfáradt ízületeknek, több generáció számára jelent kikapcsolódást a berettyóújfalui fürdő. Eltöltöttünk egy délutánt a Bihar Termálligetben.
„Több fürdőt kipróbáltunk, de ez a legjobb” – ezen a hajdú-bihari strandon kényeztetik magukat az emberek – fotókkal
Tiba István izgatottan készülődik az embert próbáló zarándokútra
Tiba István ismét vállalkozott a legendás El Camino zarándokútra: a politikus most hatodszor vág neki a közel 800 kilométeres távnak, amelyet 27 nap alatt tervez teljesíteni. Balmazújváros és térségének országgyűlési képviselője Facebook-posztjában osztotta meg, hogy hét év várakozás után újra eljött a nap, amikor Saint-Jean-Pied de Port-ból elindulhat Santiago de Composteláig.
Elbúcsúzott családjától, barátaitól és két kutyájától is a hajdúsági politikus
Kigyulladt egy autó Debrecennél
Egy összeégett roncs maradt abból az autóból, ami egy nyerges vontatóval ütközött péntek reggel a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt, majd a jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat.
Durva fotók! Teljesen kiégett egy autó a Debrecennél történt balesetben
Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívtak vissza sajtokat
Ha vásároltál ebből a termékből Hajdú-Biharban, ne fogyaszd el! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.
Élősködővel fertőzött sajtok kerültek a boltokba, riasztást adott ki a hatóság!
A Debreceni Ítélőtábla dönt az emberöléssel vádolt férfi ügyében
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta azzal a férfival szemben, aki pénzszerzési céllal halálra késelt egy 74 éves nőt, emberöléssel vádolják – közölte a portálunkkal az ügyészség.
Újabb rémes parkolás látott napvilágot
A debreceni szabálytalan parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni, legutóbb a héten egy Audis parkolt nem megfelelően az egyik cívisvárosi mélygarázsban. Most Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást fotóztak.
Ennél a hajdú-bihari parkolásnál még a gyalogosok jogai sem érdekesek - fotóval!
Újabb csőtörés Debrecenben
Újabb csőtörés történt Debrecenben, az egyik helyi csoportban közzétett információk szerint a Dézsi András utcában nincs víz. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t.
Több háztartásban sincs vízszolgáltatás, újabb csőtörés történt Debrecenben
Gyászol a debreceni klinika
Életének 61. évében elhunyt Dr. Gaál János, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika Kenézy Gyula Campus telephelyének szakmai koordinátora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék MTA doktora tudományos címmel rendelkező habilitált egyetemi docense. Halálával e szakterület meghatározó alakja távozott - írja a Debreceni Egyetem Klinikai Központja a weboldalán.
