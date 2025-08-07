3 órája
Súlyos problémák merültek fel ebben a hajdú-bihari idősek otthonában!
A polgármester felkereste az intézményt. Az elmondások szerint a Nefelejcs Idősek Otthonában olyan súlyos problémák merültek föl, amelyek sajnos az ott élők mindennapjait nehezítik meg.
Forrás: Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona/Facebook
Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett a város által fenntartott Nefelejcs Idősek Otthonával kapcsolatban – olvasható Varga Marina, Balmazújváros polgármestere közösségi oldalán. Mint írja, az elmondások szerint az intézményben olyan súlyos problémák merültek föl, amelyek sajnos az ott élők mindennapjait nehezítik meg.
Polgármesterként kötelességem, hogy személyesen győződjek meg az ilyen panaszok megalapozottságáról, így a mai napon látogatást tettem az intézményben. Az ott tapasztaltak alapján azonnali intézkedésre kértem a jelenleg vezetői feladatokat ellátó vezető ápolót, hogy minél előbb határozott lépéseket tehessünk a problémák megszüntetése érdekében. Számomra kiemelten fontos, idős lakosainkról való gondoskodás, hisz hiszem azt, hogy az időskor egy második gyermekkor amit mindenkinek méltó módon és szeretetben kell megélnie
– olvasható a bejegyzésben. Leszögezte: Zéró tolerancia a méltatlan bánásmóddal szemben!
