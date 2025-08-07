Súlyos problémák merültek fel ebben a hajdú-bihari idősek otthonában!

Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett a város által fenntartott Nefelejcs Idősek Otthonával kapcsolatban – olvasható Varga Marina, Balmazújváros polgármestere közösségi oldalán. Mint írja, az elmondások szerint az intézményben olyan súlyos problémák merültek föl, amelyek sajnos az ott élők mindennapjait nehezítik meg.

Forrás: Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona/Facebook

Polgármesterként kötelességem, hogy személyesen győződjek meg az ilyen panaszok megalapozottságáról, így a mai napon látogatást tettem az intézményben. Az ott tapasztaltak alapján azonnali intézkedésre kértem a jelenleg vezetői feladatokat ellátó vezető ápolót, hogy minél előbb határozott lépéseket tehessünk a problémák megszüntetése érdekében. Számomra kiemelten fontos, idős lakosainkról való gondoskodás, hisz hiszem azt, hogy az időskor egy második gyermekkor amit mindenkinek méltó módon és szeretetben kell megélnie

– olvasható a bejegyzésben. Leszögezte: Zéró tolerancia a méltatlan bánásmóddal szemben!

