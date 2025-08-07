Lovaskocsi, játszóház, látványkonyha: felejthetetlen emlékekkel gazdagodtak a hajdúhadházi gyerekek a napközis táborban

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ idén is megtartotta hagyományos napközis táborát, a Nyári játszóházat, amelynek első turnusában 19 helyi gyermek élhette át a szünidő önfeledt pillanatait. A 6–12 éves táborozók július 21–25. között változatos programokon vehettek részt, a lebonyolításban pedig lelkes Játékmesterek, iskolai közösségi szolgálatos diákok és az önkormányzat által támogatott diákmunka segítette az intézmény munkatársait – derült ki a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ Facebook-bejegyzéséből.

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ idén is megtartotta hagyományos napközis táborát

Forrás: Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ/Facebook

A napközis táborban számos program várta a gyerekeket

A hét során volt lovaskocsikázás, látogatás a Szederjes Sport- és Konferenciaközpont játszóterére, kreatív karkötő- és nyaklánckészítés, múzeum- és látványkonyha-látogatás, érzékenyítő interaktív programok a fogyatékossággal élők világáról, izgalmas kirándulás az EbRehab Egyesülethez, ahol a felelős állattartás mellett a kutyák, macskák simogatása sem maradt el. Különleges élményt jelentett a tűzzsonglőr csapat bemutatója, a hét lezárásaként pedig közös mozidélután várta a gyerekeket.

Volt lovaskocsikázás, kirándulás, átványkonyha-látogatás és még sok más is

Forrás: Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ/Facebook

A szervezők köszönik a programokban közreműködő intézmények, segítők és vendéglátók támogatását, valamint a gyerekek lelkes részvételét, amely igazi közösségi élménnyé tette a játszóházat.

