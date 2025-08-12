Nagy fejlesztési hullám indul a hajdú-bihari faluban

Nagyrábén több helyszínen is zajlik fejlesztés, illetve hamarosan megkezdődnek különböző felújítási és karbantartási munkálatok – derült ki az önkormányzat tájékoztatásából. Mint írják, a Vénkert utcán elkezdődött a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, amely később a Jókai, Kölcsey, Erkel, Bem, Rétszentmiklósi, Kerekerdő, Nádasréti, József Attila és Táncsics Mihály utcákat is érinti majd. A munkálatok idejére az önkormányzat türelmet és fokozott figyelmet kér a közlekedőktől.

Több helyszínen is zajlanak, illetve hamarosan megkezdődnek különböző fejlesztések Nagyrábén

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Több fejlesztés is indul Nagyrábén

Hamarosan a belterületi utak felújítása is megindul, elsőként a Nyíl utcán, valamint a Hunyadi és az Arany János utca közötti Nádasréten, illetve a Vénkert utcán.

Emellett a piactér felújítása is napirendre kerül: a munkálatok alatt a piactér melletti parkoló és a mögötte található terület szolgál majd árusításra. Az út melletti területek árusításra történő használata viszont tilos.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a Füsti útnak a Berekéri csatorna és a Bakonszegi út közötti szakaszán kátyúzás történt, ugyanakkor a Füsti utca végén, valamint néhány más helyszínen – például az Ady Endre és Bartók utca kereszteződésénél, illetve a Vörösmarty utca végén – továbbra is rossz állapotú, balesetveszélyes útszakaszok találhatók. A közlekedőknek ezért fokozott óvatossággal kell közlekedniük, és be kell tartaniuk a szabályokat.

