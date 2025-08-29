augusztus 29., péntek

Fejlesztés

35 perce

Biztonságosabbá tették a közlekedést a hajdú-bihari településen az iskolakezdés előtt

Parkolóhelyeket is létesítettek a környéken. Fontos útfejlesztést hajtottak végre a közelgő tanévkezdésre tekintettel Nádudvaron.

Haon.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai a felújított Fő utcai szakaszon mindenhol felfestették a zebrákat. A felújításnak köszönhetően a szeptember elsejei iskolakezdéskor a Fő utcán, a Kövy Sándor általános iskola előtt is biztonságosan át lehet haladni az úttesten a kijelölt gyalog-átkelőhelyen - írja a Facebook-oldalán Nádudvar város önkormányzata.

Felfestették a zebrákat a nádudvari Fő utcán, új forgalmi rend is lesz a környéken
Forrás: Facebook/Nádudvar város hivatalos oldala

Hozzáteszik, a felújításra váró, Hajdúszoboszló felé eső szakaszon megerősítették a zebrák festését.

A városházától a kollégiumig tartó útszakaszon (ameddig az úttest szélessége jogszabály szerint engedte), a Püspökladány felé vezető oldalon parkolósávot alakítottak ki, amivel számos parkolóhelyet létesítettek. Ezáltal könnyebbé válik az iskolához érkező autók megállása, parkolása is.

 - írják még a bejegyzésben.
Kiemelik, a mai naptól, azaz augusztus 29-étől új forgalmi rend lép életbe ezen az útszakaszon.

