Leállás az MVM-nél: sok ügyfelet érint, mutatjuk a részleteket!

Augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartást végez az MVM online ügyfélszolgálata és a MVM Next mobilapp, így ezen időszakban minden online ügyintézés szünetel, ez érinti egész Hajdú-Bihar vármegyét is – derült ki az MVM tájékoztatójából.

Tervezett karbantartást végez az MVM online ügyfélszolgálata és a MVM Next mobilapp, ezért hétvégén minden online ügyintézés szünetel

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az MVM fontos részleteket is közölt

A vállalat kiemelten felhívja a figyelmet az előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználókra:

mivel a karbantartás idején az online feltöltés nem működik, fontos, hogy még a leállás előtt gondoskodjanak mérőjük feltöltéséről.

Az érintett, villanykapcsoló ábrával jelzett számlájú ügyfelek a karbantartás alatt kizárólag feltöltőpontokon tudják elvégezni a feltöltést.

Az MVM a kellemetlenségek elkerülése érdekében minden érintett türelmét és előzetes felkészülését kéri.

Ajánljuk még: