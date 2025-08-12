augusztus 12., kedd

Tájékoztatás

3 órája

Leállás az MVM-nél: sok ügyfelet érint, mutatjuk a részleteket!

A leállás az MVM online ügyfélszolgálatát és mobilalkalmazását is érinti.

Haon.hu

Augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartást végez az MVM online ügyfélszolgálata és a MVM Next mobilapp, így ezen időszakban minden online ügyintézés szünetel, ez érinti egész Hajdú-Bihar vármegyét is – derült ki az MVM tájékoztatójából.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az MVM fontos részleteket is közölt

A vállalat kiemelten felhívja a figyelmet az előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználókra: 

mivel a karbantartás idején az online feltöltés nem működik, fontos, hogy még a leállás előtt gondoskodjanak mérőjük feltöltéséről.

Az érintett, villanykapcsoló ábrával jelzett számlájú ügyfelek a karbantartás alatt kizárólag feltöltőpontokon tudják elvégezni a feltöltést.

Az MVM a kellemetlenségek elkerülése érdekében minden érintett türelmét és előzetes felkészülését kéri.

