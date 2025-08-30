Különleges műtétet hajtottak végre Hajdú-Biharban, ilyenre még nem volt példa!

Ismét egy különleges műtétet hajtottak végre a Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány bejegyzése szerint: egy vak parlagi sas nyerte vissza a látását. A műtét során új szemlencsét kapott a madár.

Parlagi sason hajtottak végre műtétet Hortobágyon

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány

Korábban egy gólya kapott új csőrt, amire korábban nem volt példa. Bővebben itt írtunk erről: