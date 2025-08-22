3 órája
A műszaki vizsga 2026-tól kötelező „tartozék” lenne az autók adás-vételekor
Nem maradtak üzlet nélkül! Jön a kötelező műszaki vizsga 2026-tól, ami nélkül nem lehet adni-venni? Csütörtöki hírösszefoglaló.
Fotó: Gál Gábor
Sötét felhő közeledik a használtautó-piacra? Mi lenne, ha csak meglévő kötelező műszakival lehetne adni-venni a gépjárműveket, máskülönben nem kereskedhetnének velük? A bama.hu hírportál szerint az Európai Unió új szabályozási tervezete alaposan felforgathatja a használt autók kereskedelmét, ugyanis az érvényes műszaki vizsga 2026-tól kötelező eleme kellene legyen a hirdetésnek, ennek hiányában az eladás, az export és az újra regisztráció se lenne legitim.
Felboríthatja a használt autók piacát, ha ezt bevezetik – téged is érinthet!
Új bolt nyitott a Doberdón
Augusztus 20-án, szerdán volt pontosan egy hónapja, hogy bezárt a népszerű bolt Debrecenben, a Doberdó ABC. A szomorú hírt közösségi oldalán osztotta meg a népszerű üzlet. 12 éven át szolgálta ki vásárlóit, sok nehéz időszakot megélt a debreceni bolt, azonban úgy alakult végül, hogy átadta a stafétabotot.
Bezárt a népszerű bolt Debrecenben, de máris új üzlet nyílt a helyén! Örülhetnek a városrészen élők!
Tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették
Halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött – számolt be róla a szon.hu.
Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában, ketten a helyszínen életüket vesztették
Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál éjszakai felvonulása
Hatalmas tömeggel vette kezdetét augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál. 12 virágkocsi vonult végig szerda délelőtt a városon, melyeket több mint kétezer táncos kísért. A karneváli hangulat egész nap lüktetett, a nap végén pedig egy látványos éjszakai felvonulásban csúcsosodott ki.
Látványos show-val zárult a Debreceni Virágkarnevál, ilyen volt az éjszakai felvonulás – fotókkal, videóval
Két debreceni szórakozóhelyen fogták el a romagyilkosságok elkövetőit
Egy egész országot sokkolta, amikor 2008. július 21. és 2009. augusztus 3. között összesen nyolc alkalommal támadtak romákra több településen, köztük a hajdú-bihari Nyiradony-Tamásipuszta városrészen is. A romagyilkosságok elkövetőit csak 2009. augusztus 21-én tudták elfogni a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai. Az akcióról „Elégedetten távoztak Debrecenből” címmel közölt vezetőanyagot a Hajdú-bihari Napló másnapi száma.
Hat embert, köztük egy gyermeket végeztek ki - a teljes ország emlékezetébe égett be azon a napon Debrecen
Nagyot szólt a Halott Pénz
A Debreceni Virágkarnevál idén is egy hatalmas koncerttel zárult, ezúttal a Marsalkó Dávid vezette Halott Pénz zenekar vette be Debrecen szívét, hogy egy másfélórás setlisttel méltó lezárást kanyarítson a karneváli hétnek. A Fonogram-díjas zenekar olyan slágerekkel töltötte meg a Kossuth teret, mint az Élnünk kellett volna, a Szétszeretlek vagy éppen a Darabokra törted a szívemet.
Még a föld is megmozdult a Halott Pénz debreceni koncertjén! – fotókkal, videóval!
Rongálás: a károkozót több kamera is lencsevégre kapta
Rongálás történt egy debreceni étterem parkolójában: feljelentést tett egy család, miután fehér Volkswagen Touran típusú autójukba tolatott egy ismeretlen jármű az étterem parkolójában, majd elhajtott a helyszínről. A Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban számoltak be az esetről.
Családi vacsorára mentek a debreceni étterembe, nem hittek a szemüknek, amikor már a számlát is kifizették
Idén is rengeteg programmal várják az érdeklődőket a Farmer Expo Szakkiállítás
Augusztus utolsó hétvégéjén, 28-án, csütörtökön veszi kezdetét a 34. Farmer Expo Debrecen felsőoktatási intézményében, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. A háromnapos rendezvényen mintegy 200 kiállító mutatkozik majd be, az idei esemény különlegessége pedig, hogy Magyarországon kizárólag a Farmer-Expón kerül sor tenyészállat-bemutatóra. Minderről és a további részletekről csütörtök délelőtt, a Böszörményi úti campuson megtartott sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.
Farmer Expo 2025: súlyos kérdésekre keresik a választ a rendezvényen
A balesetet figyelmetlenség okozta
Biciklibaleset Hajdúböszörményben: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán számolt be arról az esetről, amely még tavaly nyáron történt Hajdúböszörményben. Egy férfi kerékpározás közben meglátta egyik barátját, akit nagy örömmel üdvözölt is.
Parádés videó: a barátjának integetett a biciklis, miközben belerongyolt a kisteherautóba - vaskos büntetéssel jutalmazta a rendőrség a mutatványt
A parkolási rendelet módosításáról is döntöttek
Kiterjesztik az ingyenes parkolást a motorkerékpárokra és a munkáltatótól kapott, de nem céges tulajdonú autókra is – többek közt erről döntött a debreceni képviselő testület az augusztus 21-ei ülésén.
Így terjesztik ki az ingyenes parkolást Debrecenben – megszületett a döntés!
A Real Madrid fiatal játékosa, a Debreceni VSC együtteséhez igazolhat
A Real Madrid fiatal játékosa, Erik Vázquez (teljes nevén Erik Vázquez Granados) karrierjében új fejezet nyílhat, ugyanis spanyol források szerint a Debreceni VSC együtteséhez igazolhat – az információt Manuel Villalobos osztotta meg az X.com-on. A 19 éves támadó 2006. február 24-én született Begurben. Pályafutását a Girona akadémiáján kezdte, ahol 2019 és 2022 között nevelkedett, és gyorsan a klub egyik legnagyobb tehetségévé vált.
Világháborús robbanószerkezet találtak
Csütörtökön az újirázi Körös-híd lábánál egy 10kg-os világháborús robbanószerkezet került elő az alacsony vízállásnak köszönhetően – számolt be róla a közösségi oldalán, Furák Károly.
Hatalmas, veszélyes tárgyat találtak a hajdú-bihari hídnál, az egész területet elszigetelték
Kiírta magából, amit átélt
Múlt hétvégén holtan találtak rá a Cserépi Trapp futóverseny közben eltűnt férfira, Spitzmüller Zsoltra (becenevén Zsolira). A debreceni Kovács Ádám is részt vett ezen a megmérettetésen, és bár az esemény végén boldogan, egy mosolygós fotóval egy élménybeszámolóval tette közzé a közösségi médiában, hogy második lett, később megdöbbenve értesült róla, mi történt.
Spitzmüller Zsolt mellől rajtolt a debreceni futó, aki a tragédia után kapott hideget-meleget
