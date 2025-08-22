A műszaki vizsga 2026-tól kötelező „tartozék” lenne az autók adás-vételekor

Sötét felhő közeledik a használtautó-piacra? Mi lenne, ha csak meglévő kötelező műszakival lehetne adni-venni a gépjárműveket, máskülönben nem kereskedhetnének velük? A bama.hu hírportál szerint az Európai Unió új szabályozási tervezete alaposan felforgathatja a használt autók kereskedelmét, ugyanis az érvényes műszaki vizsga 2026-tól kötelező eleme kellene legyen a hirdetésnek, ennek hiányában az eladás, az export és az újra regisztráció se lenne legitim.

Jön a kötelező műszaki vizsga 2026-tól, ami nélkül nem lehet adni-venni?

Forrás: Illusztráció / MW-archív