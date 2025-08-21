Felboríthatja a használt autók piacát, ha ezt bevezetik – téged is érinthet!

Sötét felhő közeledik a használtautó-piacra? Mi lenne, ha csak meglévő kötelező műszakival lehetne adni-venni a gépjárműveket, máskülönben nem kereskedhetnének velük? A bama.hu hírportál szerint az Európai Unió új szabályozási tervezete alaposan felforgathatja a használt autók kereskedelmét, ugyanis az érvényes műszaki vizsga 2026-tól kötelező eleme kellene legyen a hirdetésnek, ennek hiányában az eladás, az export és az újra regisztráció se lenne legitim. Egyfajta csapást mérnének ezzel a döntéshozók az online autókereskedelemre és a „fekete importra”, ami azt jelenti, hogy olyan kocsikat szándékoznak egyesek eladni, amelyek teljesen alkalmatlanok a közlekedésre. Na, de vajon működőképes lenne ez az új rendszer?

Minden megváltoztathat a kötelező műszaki vizsga 2026-tól az autók adás-vételében?

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A műszaki vizsga 2026-tól kötelező „tartozék” lenne az autók adás-vételekor

Megkérdeztük Tiba Jánost, a debreceni Fékcentrum Kft. tulajdonosát, mit gondol a tervezetről. Elmondta, a piac is úgy kívánja meg, hogy legyen érvényes műszaki az autón, különben nem veszik meg az emberek. Ugyanakkor, van egy kis bökkenő:

A műszaki vizsgákon sajnos olyan autók is átmennek, amelyek műszakilag alkalmatlanok, nem lehetne velük közlekedni

– mondta a tulajdonos. Ez persze attól is függ, hogy ki hol vizsgáztat. Mint Tiba János felfedte, önmagában az érvényes műszaki vizsgával kapcsolatban is úgy tartja, nem feltétlen elég ahhoz, hogy hiteles képet kapjanak a vásárlók az autók tényleges műszaki állapotáról.

– Egy műszaki szakértői vizsgálati papírnak még nagyobb jelentősége van, mint a műszaki vizsgának, mert aki le meri írni, hogy milyen állapotban van az autó, azzal felelősséget is vállal érte. Egy műszaki vizsga során ez nem feltétlenül teljesül, mert akár még úgy is átengedhetik az autót, hogy nincs rajta fékbetét, ilyenkor pedig hiába mutat jó értékeket a fékrendszer, hogy jól működik minden

– hangsúlyozta.

A külföldről behozott autókkal mi a helyzet? Ebben az esetben is számít a műszaki vizsga megléte?

Tiba János szerint gyakran gondolják azt az emberek, hogy külföldön jobban szervizelik és megbecsülik az autókat, de az a véleménye, hogy ez nem igaz.

Sokan viszont már úgy gondolkoznak, hogy megveszik az autót a kereskedőtől, de elhozza, hogy átnézzük, mielőtt megveszi. Ez lenne a lényeg, mert még külföldön is megcsinálják ezt, hogy kiadnak egy papírt az érvényes műszakiról, közben meg hozzá se nyúltak. Egy autót át kell vizsgáltatni, mielőtt megveszi az ember, sokan, akik idehozzák hozzánk, akkor nyugszanak meg, amikor együtt átnézzük

– szögezte le a szakember. Figyelmeztetett, hogy az autóvásárlás mindig lutri, mert még egy átvizsgálás során se mindig derül ki, hogy milyen rejtett hibák ütközhetnek ki később, mert lehet valami 2000 kilométer megtétele után jön ki. Tehát, összességében a kötelező műszaki vizsga változást nem feltétlen fog hozni, sokkal inkább az igazolt szakvélemény kiállítása segíthet dönteni a vásárlás előtt állóknak.