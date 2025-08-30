Gázt neki! Mutatjuk a hajdúnánási motoros felvonulás legjobb pillanatait – fotókkal!

Több száz motor állt „rajthoz” a hajdúnánási motoros felvonuláson szombaton kora délután, amit a 17. Hajdúnánási Moto-Rock Weekend rendezvény keretein belül tartottak a településen. A többnapos motoros fesztivál augusztus 27-én startolt el, azóta pedig a rockzene szerelmesei, a vasparipák lovagjai megállás nélkül, néhol kicsit mámorosan búcsúztatják a nyarat.

A hajdúnánási Moto-Rock Weekend idén is hozta a formáját, rengeteg érdeklődőt vonzott a motoros felvonulás

Forrás: Katona Ákos

Hajdúnánási Moto-Rock Weekend 2025: idén is nagyot szólt!

A Hajdúnánáson megrendezett motoros fesztivál szervezői minden évben kiváló koncertekkel készülnek a rockrajongók számára, ez pedig idén sem volt másként. Egyebek mellett a Road, a Leander Kills, a Zorall és még a Pokolgép is színpadra lép a rendezvény ideje alatt!

Szombat este ráadásul a Moby Dick, az Ossian és a Depresszió zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt.

Ahogyan az lenni szokott, szép számmal akad sörsátor, a karaoke hajnalig tart és motorkiállítás is sokakat vonz. A kalandra vágyók gokartozhatnak vagy részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön is. Azonban a feszitvál fő attrakciója mégiscsak a motoros felvonulás, erre idén is nagyon sokan kíváncsiak voltak.