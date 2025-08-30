augusztus 30., szombat

Moto-Rock Weekend 2025

1 órája

Gázt neki! Mutatjuk a hajdúnánási motoros felvonulás legjobb pillanatait – fotókkal!

Az ország elismert rockzenekarai szórakoztatták a bőrszerkós motorosokat. Szétnéztünk a Moto-Rock Weekend motoros felvonulásán.

Nagy Emese
Itt vannak a legjobb képek a hajdúnánási motoros felvonulásról

Forrás: Katona Ákos

Több száz motor állt „rajthoz” a hajdúnánási motoros felvonuláson szombaton kora délután, amit a 17. Hajdúnánási Moto-Rock Weekend rendezvény keretein belül tartottak a településen. A többnapos motoros fesztivál augusztus 27-én startolt el, azóta pedig a rockzene szerelmesei, a vasparipák lovagjai megállás nélkül, néhol kicsit mámorosan búcsúztatják a nyarat.

A hajdúnánási Moto-Rock Weekend idén is hozta a formáját, rengeteg érdeklődőt vonzott a motoros felvonulás
Forrás: Katona Ákos

Hajdúnánási Moto-Rock Weekend 2025: idén is nagyot szólt!

A Hajdúnánáson megrendezett motoros fesztivál szervezői minden évben kiváló koncertekkel készülnek a rockrajongók számára, ez pedig idén sem volt másként. Egyebek mellett a Road, a Leander Kills, a Zorall és még a Pokolgép is színpadra lép a rendezvény ideje alatt!

 Szombat este ráadásul a Moby Dick, az Ossian és a Depresszió zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt. 

Ahogyan az lenni szokott, szép számmal akad sörsátor, a karaoke hajnalig tart és motorkiállítás is sokakat vonz. A kalandra vágyók gokartozhatnak vagy részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön is. Azonban a feszitvál fő attrakciója mégiscsak a motoros felvonulás, erre idén is nagyon sokan kíváncsiak voltak.

Motoros felvonulást rendeztek Hajdúnánáson

Fotók: Katona Ákos

A több száz motoros előre kijelölt útvonalon haladt Hajdúnánás főútjain, utcáin, ahol rengeteg bámészkodó, utcabeli követte figyelemmel a őket. Nem is csoda, hogy sokan telefont ragadtak, hogy megörökítsék a legjobb pillanatokat. A motoros körmenet célállomásán is sokan várták már a vasparipásokat, itt is rengeteg fotó készült.

Többnapossá nőtte ki magát a fesztivál

Varga Tibor szervező a Haonnal megosztotta, az elmúlt évekhez képest népesebb volt a látogatók száma, köszönhető ez az országhatáron túlról érkezett vendégeiknek, akikért nagyon hálásak. 

Érkeztek Németországból, Lengyelországból is, a legtávolabbról érkező vendégünk Írországból látogatott el Hajdúnánásra. Az esemény rengeteg pozitív visszajelzéseket kap. Nagyon tetszik ez a rendezvény a városlakóknak is, illetve a környező településen élőknek. Az egész országból jönnek hozzánk motorosok, egyre népszerűbb az esemény. Már úgy emlegetik, mint Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri rockfesztiválja

 – fogalmazott.

Lakatos Ádám szervező kiemelte: a kezdeményezés tizenhét évvel ezelőtt, egy motoros találkozóból nőtte ki magát a mai többnapos rendezvénnyé. 

Ma már fesztiválról beszélünk, már nem csak a kezdeti motoros találkozó érzete van, jelen vannak családok, gyerekek, illetve az idősebb korosztály tagjai is képviseltetik magukat. Ma már a város turisztikai életének meghatározó része a szabadtéri rockfesztivál

 – fűzte hozzá.

Zsiros László megmutatta háromkerekű motorját
Forrás: Katona Ákos

Újjászületett a kismarjai motoros

A sátrak között sétálva megpillantottunk egy háromkerekű motorkerékpárt, annak gazdájával, Zsiros Lászlóval is váltottunk néhány szót. A kismarjai férfi elmondta, idén hetedik alkalommal látogatott el a fesztiválra, és nagyon elégedett a programokkal, a hangulattal. 

A háromkerekűmet egy 1,6-os WV bogár motorja hajtja,  érdekessége, a motorja velem egyidős, 56 éves. Mindig is imádtam a motorokat, de nagyon sokáig úgy hozta az élet, hogy kimaradt nekem, nem úgy alakultak a dolgok. Majd néhány éve sztrókot kaptam, szó szerint újjászülettem. Mondhatni a betegségem megtanított arra, adjam át magam az álmaimnak. Tényleg soha nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, vagy egyáltalán lesz-e még másnap. A gyógyulásom után mondtam a feleségemnek, veszek egy motort, és mint látható, így is történt

– osztotta meg velünk Zsiros László.

Idén is nagy népszerűségnek örvendett a hajdúszoboszlói kamionos találkozó.

