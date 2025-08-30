1 órája
Gázt neki! Mutatjuk a hajdúnánási motoros felvonulás legjobb pillanatait – fotókkal!
Az ország elismert rockzenekarai szórakoztatták a bőrszerkós motorosokat. Szétnéztünk a Moto-Rock Weekend motoros felvonulásán.
Itt vannak a legjobb képek a hajdúnánási motoros felvonulásról
Forrás: Katona Ákos
Több száz motor állt „rajthoz” a hajdúnánási motoros felvonuláson szombaton kora délután, amit a 17. Hajdúnánási Moto-Rock Weekend rendezvény keretein belül tartottak a településen. A többnapos motoros fesztivál augusztus 27-én startolt el, azóta pedig a rockzene szerelmesei, a vasparipák lovagjai megállás nélkül, néhol kicsit mámorosan búcsúztatják a nyarat.
Hajdúnánási Moto-Rock Weekend 2025: idén is nagyot szólt!
A Hajdúnánáson megrendezett motoros fesztivál szervezői minden évben kiváló koncertekkel készülnek a rockrajongók számára, ez pedig idén sem volt másként. Egyebek mellett a Road, a Leander Kills, a Zorall és még a Pokolgép is színpadra lép a rendezvény ideje alatt!
Szombat este ráadásul a Moby Dick, az Ossian és a Depresszió zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt.
Ahogyan az lenni szokott, szép számmal akad sörsátor, a karaoke hajnalig tart és motorkiállítás is sokakat vonz. A kalandra vágyók gokartozhatnak vagy részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön is. Azonban a feszitvál fő attrakciója mégiscsak a motoros felvonulás, erre idén is nagyon sokan kíváncsiak voltak.
Motoros felvonulást rendeztek HajdúnánásonFotók: Katona Ákos
A több száz motoros előre kijelölt útvonalon haladt Hajdúnánás főútjain, utcáin, ahol rengeteg bámészkodó, utcabeli követte figyelemmel a őket. Nem is csoda, hogy sokan telefont ragadtak, hogy megörökítsék a legjobb pillanatokat. A motoros körmenet célállomásán is sokan várták már a vasparipásokat, itt is rengeteg fotó készült.
Többnapossá nőtte ki magát a fesztivál
Varga Tibor szervező a Haonnal megosztotta, az elmúlt évekhez képest népesebb volt a látogatók száma, köszönhető ez az országhatáron túlról érkezett vendégeiknek, akikért nagyon hálásak.
Érkeztek Németországból, Lengyelországból is, a legtávolabbról érkező vendégünk Írországból látogatott el Hajdúnánásra. Az esemény rengeteg pozitív visszajelzéseket kap. Nagyon tetszik ez a rendezvény a városlakóknak is, illetve a környező településen élőknek. Az egész országból jönnek hozzánk motorosok, egyre népszerűbb az esemény. Már úgy emlegetik, mint Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri rockfesztiválja
– fogalmazott.
Lakatos Ádám szervező kiemelte: a kezdeményezés tizenhét évvel ezelőtt, egy motoros találkozóból nőtte ki magát a mai többnapos rendezvénnyé.
Ma már fesztiválról beszélünk, már nem csak a kezdeti motoros találkozó érzete van, jelen vannak családok, gyerekek, illetve az idősebb korosztály tagjai is képviseltetik magukat. Ma már a város turisztikai életének meghatározó része a szabadtéri rockfesztivál
– fűzte hozzá.
Újjászületett a kismarjai motoros
A sátrak között sétálva megpillantottunk egy háromkerekű motorkerékpárt, annak gazdájával, Zsiros Lászlóval is váltottunk néhány szót. A kismarjai férfi elmondta, idén hetedik alkalommal látogatott el a fesztiválra, és nagyon elégedett a programokkal, a hangulattal.
A háromkerekűmet egy 1,6-os WV bogár motorja hajtja, érdekessége, a motorja velem egyidős, 56 éves. Mindig is imádtam a motorokat, de nagyon sokáig úgy hozta az élet, hogy kimaradt nekem, nem úgy alakultak a dolgok. Majd néhány éve sztrókot kaptam, szó szerint újjászülettem. Mondhatni a betegségem megtanított arra, adjam át magam az álmaimnak. Tényleg soha nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, vagy egyáltalán lesz-e még másnap. A gyógyulásom után mondtam a feleségemnek, veszek egy motort, és mint látható, így is történt
– osztotta meg velünk Zsiros László.
