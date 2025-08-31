augusztus 31., vasárnap

Moto-Rock Weekend

2 órája

Elszabadultak a lóerők Hajdúnánáson, több száz motoros repesztett végig a városon! – fotók!

Programokban és történésekben is bővelkedett a hét utolsó előtti napja. Hatalmas felvonulást tartottak Hajdúnánáson.

Haon.hu

Ismét dudaszótól és kipufogó durrogtatástól volt hangos Hajdúnánás, immár 17. alkalommal rendezték meg a Moto-Rock Weekend nevet viselő tematikus rendezvényt. A motorozás és a rockzene szerelmesei az ország minden tájáról Hajdúnánásra érkeztek, sőt mi több, külföldi résztvevői is akadtak a fesztiválnak. A programok mellett a felvonulás az, ami minden évben a legnagyobb látványosságot nyújtja, így nem csoda, hogy a helybéliek és a környékbeliek nagy része is rendre kilátogat a látványos eseményre.

Elszabadultak a lóerők Hajdúnánáson, több száz motoros hasított végig a városon!
Elszabadultak a lóerők Hajdúnánáson, több száz motoros hasított végig a városon!
Forrás: Katona Ákos

A hajdúnánási Moto-Rock Weekend a felvonuláson túl ráadásul számos izgalmas programelemet is tartogat még, ezekről bővebben itt írtunk:

Szombaton történt:

Felborult egy kamion a 42-es főúton, Berettyóújfalu közelében szombaton.

Gyorsan kellett intézkednie a hatóságoknak. Egy embert kórházba szállítottak.

Rengetegen búcsúztak a hajdúböszörményi legendától. Kathi Béla temetése után nyughelyén gyönyörű virágcsokrok találhatóak.

A hétköznapokat is átformáló fejlesztések indultak el. Álmosdon a Versenyképes Járások Program keretében kezdték meg az újításokat.

Két alezredes osztotta meg, milyen kihívásokkal szembesülnek nap mint nap a rendőrségen.

Tavaly indult el a bérfejlesztés bérfejlesztése. A Tisza-adó az eddig elért, s az ezután tervezett fizetésemeléseket jelentősen lenyomná.

Sport:

  • A DVSC együttese remekül kezdte a Fizz Liga küzdelmeit. Ezúttal az egyik legnagyobb erőpróba vár a Debreceni VSC-re a bajnokságban.
  • A játékvezető személyét látva nem csoda, hogy egyes szurkolók máris a szívükhöz kaptak. Közeleg a DVSC-FTC rangadó, de kinek lesz ez jó?
  • A DVSC csatára a H szektorban beszélt az elmúlt időszakról. Bárány Donát kiemelte, mennyire fontos a Ferencváros elleni meccs.
  • Ismét megtartották az immár hagyományossá vált Piros Fehér Pikniket. A DVSC Schaeffler drukkerei találkozhattak kedvenceikkel, akik mosollyal és közvetlenséggel hálálták meg a szeretetet.
  • Három nap, három ezüstérem. A 3x3 kosárlabda ünnepe eddig a debreceni hét.

