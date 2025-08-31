Elszabadultak a lóerők Hajdúnánáson, több száz motoros repesztett végig a városon! – fotók!

Ismét dudaszótól és kipufogó durrogtatástól volt hangos Hajdúnánás, immár 17. alkalommal rendezték meg a Moto-Rock Weekend nevet viselő tematikus rendezvényt. A motorozás és a rockzene szerelmesei az ország minden tájáról Hajdúnánásra érkeztek, sőt mi több, külföldi résztvevői is akadtak a fesztiválnak. A programok mellett a felvonulás az, ami minden évben a legnagyobb látványosságot nyújtja, így nem csoda, hogy a helybéliek és a környékbeliek nagy része is rendre kilátogat a látványos eseményre.

Elszabadultak a lóerők Hajdúnánáson, több száz motoros hasított végig a városon!

Forrás: Katona Ákos

