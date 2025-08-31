2 órája
Elszabadultak a lóerők Hajdúnánáson, több száz motoros repesztett végig a városon! – fotók!
Programokban és történésekben is bővelkedett a hét utolsó előtti napja. Hatalmas felvonulást tartottak Hajdúnánáson.
Ismét dudaszótól és kipufogó durrogtatástól volt hangos Hajdúnánás, immár 17. alkalommal rendezték meg a Moto-Rock Weekend nevet viselő tematikus rendezvényt. A motorozás és a rockzene szerelmesei az ország minden tájáról Hajdúnánásra érkeztek, sőt mi több, külföldi résztvevői is akadtak a fesztiválnak. A programok mellett a felvonulás az, ami minden évben a legnagyobb látványosságot nyújtja, így nem csoda, hogy a helybéliek és a környékbeliek nagy része is rendre kilátogat a látványos eseményre.
A hajdúnánási Moto-Rock Weekend a felvonuláson túl ráadásul számos izgalmas programelemet is tartogat még, ezekről bővebben itt írtunk:
Gázt neki! Mutatjuk a hajdúnánási motoros felvonulás legjobb pillanatait – fotókkal!
Szombaton történt:
Felborult egy kamion a 42-es főúton, Berettyóújfalu közelében szombaton.
Csúnyán összetört az eleje, fotókon mutatjuk a 42-esen felborult kamiont!
Gyorsan kellett intézkednie a hatóságoknak. Egy embert kórházba szállítottak.
Nagy volt a baj Hajdú-Biharban! Védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát!
Rengetegen búcsúztak a hajdúböszörményi legendától. Kathi Béla temetése után nyughelyén gyönyörű virágcsokrok találhatóak.
Szívbemarkoló, mennyien búcsúztak Kathi Bélától, rengeteg virág öleli a nyughelyét - fotókkal
A hétköznapokat is átformáló fejlesztések indultak el. Álmosdon a Versenyképes Járások Program keretében kezdték meg az újításokat.
Iskolafelújítás, játszótér és aszfaltozás – ilyen fejlesztések zajlanak a hajdú-bihari településen!
Két alezredes osztotta meg, milyen kihívásokkal szembesülnek nap mint nap a rendőrségen.
Ez már nem olyan, mint az Elrabolva-filmekben - legdurvább ügyeikről is beszéltek a debreceni gyermekvédelmi nyomozők
Tavaly indult el a bérfejlesztés bérfejlesztése. A Tisza-adó az eddig elért, s az ezután tervezett fizetésemeléseket jelentősen lenyomná.
Ne hagyja ki!
Csúnyán összetört az eleje, fotókon mutatjuk a 42-esen felborult kamiont!
Nagy volt a baj Hajdú-Biharban! Védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát!
Sport:
- A DVSC együttese remekül kezdte a Fizz Liga küzdelmeit. Ezúttal az egyik legnagyobb erőpróba vár a Debreceni VSC-re a bajnokságban.
Több mint tízezer néző, extázis: nem (!) a Ferencváros miatt mennek ki az emberek a DVSC-FTC-re
- A játékvezető személyét látva nem csoda, hogy egyes szurkolók máris a szívükhöz kaptak. Közeleg a DVSC-FTC rangadó, de kinek lesz ez jó?
- A DVSC csatára a H szektorban beszélt az elmúlt időszakról. Bárány Donát kiemelte, mennyire fontos a Ferencváros elleni meccs.
Videó! Bárány Donát: Remekül kezdtünk, a Ferencváros ellen minden szurkolónkra szükségünk lesz
- Ismét megtartották az immár hagyományossá vált Piros Fehér Pikniket. A DVSC Schaeffler drukkerei találkozhattak kedvenceikkel, akik mosollyal és közvetlenséggel hálálták meg a szeretetet.
Zsíroskenyér, közös fotók, és remek hangulat – ilyen volt a Piros Fehér Piknik - fotókkal
- Három nap, három ezüstérem. A 3x3 kosárlabda ünnepe eddig a debreceni hét.
Ajánljuk még:
Hibás terméket cserélt volna vissza, végül lopással vádolták meg a debreceni áruházban