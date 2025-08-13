3 órája
Zúzós koncertekkel és egész heti fürdőzéssel csalogat a hajdú-bihari fesztivál
Az ország elismert zenekaraival és a városi strand hűsítő vizével várja a település a bulizni vágyókat. Hamarosan indul az idei Moto-Rock Weekend Fesztivál!
Augusztus 27-31. között érkezik idén tizenhetedik alkalommal a mára közkedveltté vált Hajdúnánási Moto-Rock Weekend Fesztivál a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe! Persze, nem csak motorosokat várnak a népszerű fesztiválra, ahol a látogatók akár a fürdő medencéiben is lehűthetik magukat egy-egy koncertre hangolódva.
A Moto-Rock Weekend Fesztivál fellépői és programja
A Hajdúnánáson megrendezett motoros fesztivál szervezői minden évben kiváló koncertekkel készülnek a rockrajongók számára, ez pedig idén se lesz másként. Többek között a Moby Dick, a Road, a Leander Kills, a Zorall vagy a Pokolgép hallható majd a négynapos rendezvényen, de lesz sörsátor, hajnalig tartó karaoke és motorkiállítás is, a kalandra vágyók pedig gokartozhatnak vagy részt vehetnek az izgalmas vetélkedők egyikén!
Fontos kiemelni, hogy a fesztivál látogatása nem ingyenes, a pontos jegyárakról és koncertbérletekről az esemény hivatalos felületén lehet tájékozódni. Tíz éves kor alatt szülői felügyelet mellett jegy váltása nélkül is élvezhetőek a programok.
