A legkisebbek még a zsebpénzüket is felajánlották a beteg debreceni kisfiú gyógyulásáért

Szörnyű betegségben szenved az ötéves debreceni kisfiú. Micskó Benjámin a Duchenne-féle izomdisztrófiával küzd. A kisfiú születésétől fogva küzd a betegséggel, amely azon dolgozik, hogy teljesen leépítse az izomzatát. A Micskó családot nagyon megviseli gyermekük betegsége, de bíznak abban, hogy az orvosok megtalálják a gyógymódot és kisfiuk teljes életet élhet. A Duchenne-es Beni szülei addig is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kisfiú izmait karbantartsák – számolt be róla a Bors.

Micskó Benjámin és édesanyja Boglárka

Forrás: Bors

Nem adják fel a reményt Micskó Benjámin szülei

A családot teljesen letaglózta hír, mikor kiderült a diagnózis. A sokk után nemsokkal kutakodni kezdtek és hamar gyűjtésbe fogtak, hogy Beni megkaphasson egy génterápiát, amely megállítaná a romlási folyamatot. Ez a gyógyszer azonban nagyon drága, a családnak nem kevesebb, mint egymilliárd forintot kell összegyűjtenie a külföldi kezelésre.

Szerencsére nagyon sok ember támogatta őket, kevesebb mint egy év alatt már 771 milliót sikerült összegyűjteni a kisfiúnak, amiért nagyon hálásak.

Micskó Benjámin és Bonnie

Forrás: Bors

A gyűjtés első hónapjaiban nagyon sokszor voltunk fáradtak. Nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Küzdöttünk a félelemmel, a szorongással, hogy vajon megértenek-e minket, hogy Benike hogyan bírja majd, és hogy képesek leszünk-e eljutni az emberek szívéig. Beni sokáig visszahúzódott. Ő, aki otthon annyit beszél, nevet, érzékeny és figyelmes, hirtelen csak csendben figyelt. Idegenek vették körül, minden rendezvény egy új kihívás volt. És mi csak reméltük, hogy egyszer majd könnyebb lesz.

– nyilatkozta a Borsnak az édesanya.

Kiderült, hogy a gyerekek is sokkal közvetlenebbek lettek Benivel:

Megkérdezik tőlünk, hogy megkapta-e már a kezelést, amitől meggyógyul a lába? Rajzolnak neki, sokan még a zsebpénzüket is neki adják… Ilyenkor elszorul a torkunk. Mert tudjuk: nemcsak a támogatás, hanem a kapcsolódás is gyógyít. Hogy Beni nemcsak egy ügy lett sokak szemében, hanem egy igazi kisfiú, akit megszerettek.

Micskó Benjámin további kezeléséről a Bors oldalán olvashatnak.