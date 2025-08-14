Mentőhelikopter is érkezett a debreceni kisfiúhoz, aki az utcán esett össze

6 órája
Rövid időn belül a második csatárt igazolhatja a Debreceni VSC együttese. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Szerdai hírösszefoglalónk.
Mentőhelikoptert is riasztottak kedd délután egy tízéves debreceni kisfiúhoz Veszprémben. Információik szerint egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú Veszprémben, az Aréna parkolójában. A fiú rosszul lett és összeesett.
Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához kerülhet
Sacha Tavolieri, a leghitelesebb francia transzferguru X-posztjában számolt be róla, hogy a Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához igazol kölcsönbe, vásárlási opció nélkül - szúrták ki a Lokomotívblog olvasói.
Folyamatosan kordában tartják a parlagfű virágzását
Habár jobbára ártalmatlan, az emberi szervezet egy immunreakció miatt betolakodóként érzékeli a kibocsátott pollenjeit a parlagfűnek, emiatt allergiás tüneteket vált ki a szervezetből. A jelenség ugyan szezonális, a júliusi virágzástól szeptemberig tart, a parlagfű irtása azonban egész évben állampolgári kötelezettség.
Hatvan polgárőr dolgozik egy célért Hosszúpályiban
A biztonság érzete olyan dolog, amit csak akkor veszünk észre igazán, ha meginog. Hosszúpályiban azonban az a jó hír, hogy ez igencsak ritkán fordul elő. Az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és maga a lakosság is úgy teszi a dolgát, hogy ez az állapot fennmaradjon – és mindezt nem szavakban, hanem tettekben.
Debrecen belvárosában csaptak le a zsebtolvajra
Zsebtolvaj rendőrkézen: augusztus 12-én Debrecen belvárosában fogták el azt az 52 éves apagyi férfit, aki buszokon, villamosokon és várótermekben zsebelt ki utasokat, majd a lopott bankkártyákkal több százezer forint értékben vásárolt.
Komoly különbségek az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanoknál
Négyből három eladó ingatlan megfelel a „3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalékuk – tudatta augusztus 13-ai közleményében az ingatlan.com. Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók.
DVSC–Nyíregyháza meccs
A DVSC–Nyíregyháza keleti rangadók nagy népszerűségnek örvendenek, bizonyára ezúttal sem lesz ez másképp. A felek következőnek vasárnap 15.30-tól Debrecenben a Nagyerdei Stadionban csapnak össze. Cikkünkben összeszedtük, hogy az előző szezonhoz képest a csapatoknál milyen változás történt, röviden felidéztük az előző meccseket, továbbá arról is írtunk, hogy mire kell készülnie a szurkolóknak.
Így alakul a minimálbér 2026-ban
Az idei kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), valamint a garantált bérminimum január 1. óta havi bruttó 290 800 forint, illetve havi bruttó 348 800 forint. A kormány többéves béremelési terve szerint a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva nettó kb. 218 000 forint. 2027-re a cél 374 600 forint bruttó. Fontos: a 2026-os összeg még csak megállapodás, hivatalos kormányrendelet év végén várható.
