Mentőhelikopter is érkezett a debreceni kisfiúhoz, aki az utcán esett össze

Hatvan polgárőr dolgozik egy célért Hosszúpályiban

A biztonság érzete olyan dolog, amit csak akkor veszünk észre igazán, ha meginog. Hosszúpályiban azonban az a jó hír, hogy ez igencsak ritkán fordul elő. Az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és maga a lakosság is úgy teszi a dolgát, hogy ez az állapot fennmaradjon – és mindezt nem szavakban, hanem tettekben.