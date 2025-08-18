2 órája
Kórházba került egy hajdú-bihari focista, a pályáról szállították el a mentők
Most ismét változhat a debreceni parkolási rendszer. A mérkőzésről az egyik hajdú-bihari játékost a mentő szállította el. Vasárnapi hírösszefoglalónk.
A vármegyei I. osztály 2. fordulóját játszották le szombaton Hajdú-Biharban. Összesen hat mérkőzést rendeztek meg, többek között a Monostorpályi SE és a Kabai Meteorit SE csapatai között. Kettő-egyre győzött a Kabai Meteorit SE csapata. – Előnyben voltunk, lezárhattuk volna a meccset, de a nagyot küzdő kabai csapat megfordította a meccset. A mérkőzés körülményeiről inkább nem írunk semmit, minden magyarázkodás feleslegesnek tűnne – írta a közösségi oldalán a Monostorpályi SE. Majd arról írtak, mentőre is szükség volt a mérkőzés elején.
Kathi Béla özvegye, Salamon Dia szívszorító fotóval emlékezett meg
A testépítőnő korábban szívbemarkoló sorokkal búcsúzott el férjétől. A napokban pedig az Instagram-oldalára posztolt képeket, amelyeken egykori párjával és közös gyermekükkel láthatóak.
Tragikus véget ért az eltűnt terepfutó utáni kutatás
A Boon augusztus 17-én, délután osztotta meg: a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutó, Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli) keresése tragikusan ért véget, holtan találták a férfit.
Jégeső és zivatarok? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk
A hét utolsó napján több helyen is intenzív csapadékkal érkezett meg a lehűlés. Keleti szomszédunknál durva jégeső volt – számolt be róla közösségi oldalán a MetFigyelő - Észlelői közösség. Az időjárás még tartogathat meglepetéseket Hajdú-Biharban is!
Brutális jégeső csapott le a szomszédunkra, Hajdú-Bihar is készülhet? - fotókkal
DVSC–Nyíregyháza: Jobban kezdtek a hazaiak
Az eddig veretlen Loki a nyeretlen Szpari csapatát fogadta a labdarúgó NB I 4. fordulójában vasárnap délután. Már a keleti rangadó előtt is fantasztikus volt a hangulat, a stadionban pedig még többen gyűltek össze – egészen pontosan 12.646 néző volt –, hogy szurkoljanak kedvenceiknek. A DVSC–Nyíregyháza meccs előtt az esélyek a hazaiak mellett szóltak, a vendégek az élvonalban eddig egyetlen alkalommal sem tudtak diadalmaskodni a Nagyerdőn – a papírforma sokáig úgy tűnt, nem borul, de a végén jött a piros-fehérek számára a hideg zuhany.
Ilyen még nem történt: a Nyíregyháza először nyert Debrecenben... – fotókkal
Kórházba szállították a kisfiút Debrecenben
A TheVR szombati kitelepülésén történt az eset. Többen azonnal a kisfiú segítségére siettek Debrecenben.
Tízéves kisfiú esett össze az utcán Debrecenben, azonnal kórházba szállították
Baráti társaságokat és családokat is vonz a Beer by Lake Debrecenben
Pezseg az élet a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál köré szerveződő programok miatt, és a mindig gyönyörű és romantikus hangulatot árasztó Nagyerdő ezúttal újabb tömegrendezvénynek ad otthont, és nincs is ezen mit szépíteni, tényleg ellepték az emberek a parkot: zajlik ugyanis a Beer by Lake Debrecenben, azaz látogatható a Nagyerdei Sörkert. Tettünk egy kört szombat este, hogy megnézzük, milyen a felhozatal, és hogy érzik magukat a szórakozni, kikapcsolódni vágyók.
Sör, pálinka és irdatlan jó kaja minden mennyiségben – ilyen a Beer by Lake Debrecenben – fotókkal, videóval
Ezért kerül „HV-1-jelű hígítóvíz” a Fészek lakópark csőrendszerébe
Az ősz folyamán víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.
„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!
Motorokra is kiterjedhet az ingyenes parkolás Debrecenben
Mint arról korábban beszámoltunk, 2025. augusztus 1-től változott a debreceni parkolási rendszer. Az eddigi övezeteket öt zóna váltotta fel, jelentősen kiterjesztették a fizetős területek nagyságát, de ingyenes lakossági bérleteket is bevezettek. A közeljövőben újabb változások lehetnek.
Ismét változhat a parkolás rendje Debrecenben, mutatjuk a részleteket
