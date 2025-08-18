Kórházba került egy hajdú-bihari focista, a pályáról szállították el a mentők

DVSC–Nyíregyháza: Jobban kezdtek a hazaiak

Az eddig veretlen Loki a nyeretlen Szpari csapatát fogadta a labdarúgó NB I 4. fordulójában vasárnap délután. Már a keleti rangadó előtt is fantasztikus volt a hangulat, a stadionban pedig még többen gyűltek össze – egészen pontosan 12.646 néző volt –, hogy szurkoljanak kedvenceiknek. A DVSC–Nyíregyháza meccs előtt az esélyek a hazaiak mellett szóltak, a vendégek az élvonalban eddig egyetlen alkalommal sem tudtak diadalmaskodni a Nagyerdőn – a papírforma sokáig úgy tűnt, nem borul, de a végén jött a piros-fehérek számára a hideg zuhany.