Jó pár változás a debreceni és a hajdú-bihari buszmenetrendben, listán az érintett járatok

Fontos közleményt jelentetett meg a DKV a debreceni buszok, villamosok és trolibuszok közlekedésével kapcsolatban. Hétfőtől változik a tömegközlekedés menetrendje, összeszedtük mi várható a DKV, a Volán és a MÁV járataival kapcsolatban.

Több busz menetrendje is változik hétfőtől Debrecenben és Hajdú-Biharban is

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Változik a DKV menetrendje

Mint írták, megkezdődik az oktatási intézményekben a 2025/26-os tanév, melyhez igazodik a közösségi közlekedés is.

2025. szeptember 1-én, hétfőtől az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok hétköznapokon ismét tanítási időszak, munkanapi menetrend szerint közlekednek.

Friss hír továbbá, hogy az egyik forgalmas debreceni felüljáró lezárását is feloldják, augusztus 29-től azon az útvonalon is újra közlekednek a buszok: