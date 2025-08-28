1 órája
Jó pár változás a debreceni és a hajdú-bihari buszmenetrendben, listán az érintett járatok
Hétfőtől másképp indulnak a reggel az ország valamennyi településén. Szeptember 1-től változik a tömegközlekedés menetrendje, összeszedtük mi várható a DKV, a Volán és a MÁV járatainál.
Fontos közleményt jelentetett meg a DKV a debreceni buszok, villamosok és trolibuszok közlekedésével kapcsolatban. Hétfőtől változik a tömegközlekedés menetrendje, összeszedtük mi várható a DKV, a Volán és a MÁV járataival kapcsolatban.
Változik a DKV menetrendje
Mint írták, megkezdődik az oktatási intézményekben a 2025/26-os tanév, melyhez igazodik a közösségi közlekedés is.
2025. szeptember 1-én, hétfőtől az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok hétköznapokon ismét tanítási időszak, munkanapi menetrend szerint közlekednek.
Friss hír továbbá, hogy az egyik forgalmas debreceni felüljáró lezárását is feloldják, augusztus 29-től azon az útvonalon is újra közlekednek a buszok:
Befejeződtek a munkálatok, újra eredeti útvonalon járnak ezek a debreceni buszok
A DKV aktuális menetrendjéről bővebben a debreceni közlekedési vállalat hivatalos oldalán tájékozódhat.
Ingyenes parkolás iskolák, óvodák és bölcsődék előtt
Szeptember 1-től megnövekedett forgalomra számíthatunk a reggeli órákban az iskolakezdés miatt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 1-től változott a parkolási rendszer: kiterjesztették a fizetős parkolóhelyek debreceni számát, az új zónarendszer így több óvodát és iskolát is érint. Ezzel a változással számoltak a város döntéshozói is, így
biztosították több oktatási intézmény előtt a díjmentes megállást hétköznap 8 és 8 óra 30 között.
A iskolák, óvodák és bölcsődék előtti ingyenes parkolás részleteiről itt írunk bővebben:
Könnyítenek a kisgyermekesek parkolásán Debrecenben, de nem mindenhol fog működni
Változik a Volán-buszok menetrendje is
A DKV menetrendjének módosításával egyidejűleg változik a Volán-buszok menetrendje is Hajdú-Bihar vármegyében, az alábbiak szerint:
4402 Debrecen-Hajdúhadház-Újfehértó
- A 4:20-kor Újfehértóról Debrecenbe közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:15-kor indul.
4430 Debrecen-Berettyóújfalu
- A munkanapokon 4:23-kor Tépéről Debrecenbe közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Tépe helyett Berettyóújfaluból közlekedik.
- A munkanapokon 4:30-kor Berettyóújfaluból Debrecenbe közlekedő autóbusz rövidített útvonalon Berettyóújfalu helyett Derecskétől közlekedik.
- A munkaszüneti napokon 20:30-kor Derecskéről Debrecenbe közlekedő autóbusz munkanapokon is közlekedik.
4440 Debrecen-Földes [-Nagyrábé]
- Tanítási napokon 6:35-kor új autóbusz indul Hajdúszovát, Iskola megállóhelyről Debrecen, Autóbusz-állomásra.
4458 Debrecen-M35 autópálya-Hajdúböszörmény-Hajdúnánás
4460 Debrecen-Hajdúböszörmény
- A munkanapokon 6:30-kor Hajdúböszörményből Debrecenbe közlekedő autóbusz tanítási napokon 10 perccel korábban, 6:20-kor és 4458-as vonalszámmal közlekedik. Az autóbusz Debrecen, Árpád Vezér Általános Iskola és Debrecen, autóbusz-állomás között csak leszállás céljából áll meg.
4461 Debrecen-Hajdúböszörmény, Bodaszőlő
- A munkanapokon 5:50-kor Hajdúböszörmény (Bodaszőlőről) Debrecenbe közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
- A munkanapokon Hajdúböszörmény (Bodaszőlőről) 19:40-kor Debrecenbe közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
4458 Debrecen-M35 autópálya-Hajdúböszörmény-Hajdúnánás
4466 Debrecen-Hajdúdorog-Hajdúnánás
- A munkanapokon 6:00-kor Hajdúnánásról Debrecenbe közlekedő autóbusz tanítási napokon 10 perccel korábban, 5:50-kor és 4458-as vonalszámmal közlekedik. Az autóbusz Debrecen, Árpád Vezér Általános Iskola és Debrecen, autóbusz-állomás között csak leszállás céljából áll meg.
- A tanítási napokon 6:30-kor Hajdúnánásról Debrecenbe közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, és 4458-as vonalszámmal közlekedik. Az autóbusz Debrecen, Árpád Vezér Általános Iskola és Debrecen, autóbusz-állomás között csak leszállás céljából áll meg.
4467 Hajdúnánás-Tiszavasvári
- A munkanapokon 5:40-kor Hajdúnánásról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
- A július 5-ig és szeptember 1-től munkanapokon 6:43-kor Hajdúnánásról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
- A naponta, kivéve munkaszüneti napokon Hajdúnánásról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz 2 perccel később, 10:02-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik, valamint tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
- A július 5-ig és szeptember 1-től munkanapokon 7:15-kor Tiszavasváriból Hajdúnánásra közlekedő autóbusz tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
4481 Hajdúböszörmény-Hajdúhadház-Téglás
- A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 13:30-kor Hajdúböszörmény, Kálvin tér megállóhelyről Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhelyre közlekedő autóbusz megszűnik.
- A munkanapokon 14:30-kor Hajdúböszörményből Téglásra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhely érintésével közlekedik.
- A munkanapokon 21:30-kor Hajdúböszörmény, Kálvin tér megállóhelyről Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhelyre közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutás 22:20-kor továbbra is biztosított.
- A munkanapokon 22:20-kor Hajdúböszörményből Téglásra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhely érintésével közlekedik.
- A tanítási napokon 6:10-kor Hajdúhadházról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Hajdúhadház helyett Téglástól közlekedik.
- A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 12:55-kor Téglásról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz munkanapokon Hajdúböszörmény, Ipartelep érintésével közlekedik.
- A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:10-kor Hajdúböszörmény, Ipartelepről Hajdúböszörmény, Kálvin térre közlekedő autóbusz megszűnik.
- A munkanapokon 15:00-kor Téglásról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz 8 perccel később, 15:08-kor indul.
- A munkanapokon 20:57-kor Téglásról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhely érintésével közlekedik.
- A munkanapokon 22:10-kor Hajdúböszörmény, Ipartelepről Hajdúböszörmény, Kálvin térre közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutás 21:24-kor továbbra is biztosított.
4484 Tiszaújváros-Polgár-Tiszacsege-Egyek
- A tanítási napokon 16:45-kor Egyekről Tiszacsegére közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Egyek, Takarékszövetkezet, valamint Egyek, Óvoda utca megállóhely érintésével közlekedik.
- A tanszünetben munkanapokon Egyekről Polgárra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Egyek, Takarékszövetkezet, valamint Egyek, Óvoda utca megállóhely érintésével közlekedik.
4521 [Debrecen-] Berettyóújfalu-Nagyrábé-Püspökladány
- A munkanapokon 5:45-kor Berettyóújfaluból Püspökladányba közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Berettyóújfalu, vasútállomás bejárati út, Nagyrábé, Nádas étterem és Biharnagybajom, Sertéstelep megállóhely érintésével közlekedik.
- A munkanapokon 5:10-kor Nagyrábéról Berettyóújfaluba közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Nagyrábé helyett Biharnagybajomból közlekedik. ű
Mindezekkel együtt változik szeptember 1-től a vonatközlekedés is, a hétfőtől érvényes menetrendekről a MÁV oldalán tájékozódhatsz!
