1 órája

Jó pár változás a debreceni és a hajdú-bihari buszmenetrendben, listán az érintett járatok

Hétfőtől másképp indulnak a reggel az ország valamennyi településén. Szeptember 1-től változik a tömegközlekedés menetrendje, összeszedtük mi várható a DKV, a Volán és a MÁV járatainál.

Haon.hu

Fontos közleményt jelentetett meg a DKV a debreceni buszok, villamosok és trolibuszok közlekedésével kapcsolatban. Hétfőtől változik a tömegközlekedés menetrendje, összeszedtük mi várható a DKV, a Volán és a MÁV járataival kapcsolatban.

Több busz menetrendje is változik hétfőtől Debrecenben és Hajdú-Biharban is
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Változik a DKV menetrendje

Mint írták, megkezdődik az oktatási intézményekben a 2025/26-os tanév, melyhez igazodik a közösségi közlekedés is. 

2025. szeptember 1-én, hétfőtől az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok hétköznapokon ismét tanítási időszak, munkanapi menetrend szerint közlekednek.

Friss hír továbbá, hogy az egyik forgalmas debreceni felüljáró lezárását is feloldják, augusztus 29-től azon az útvonalon is újra közlekednek a buszok:

A DKV aktuális menetrendjéről bővebben a debreceni közlekedési vállalat hivatalos oldalán tájékozódhat. 

Ingyenes parkolás iskolák, óvodák és bölcsődék előtt

Szeptember 1-től megnövekedett forgalomra számíthatunk a reggeli órákban az iskolakezdés miatt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 1-től változott a parkolási rendszer: kiterjesztették a fizetős parkolóhelyek debreceni számát, az új zónarendszer így több óvodát és iskolát is érint. Ezzel a változással számoltak a város döntéshozói is, így 

biztosították több oktatási intézmény előtt a díjmentes megállást hétköznap 8 és 8 óra 30 között. 

A iskolák, óvodák és bölcsődék előtti ingyenes parkolás részleteiről itt írunk bővebben:

Változik a Volán-buszok menetrendje is

A DKV menetrendjének módosításával egyidejűleg változik a Volán-buszok menetrendje is Hajdú-Bihar vármegyében, az alábbiak szerint:

4402 Debrecen-Hajdúhadház-Újfehértó

  • A 4:20-kor Újfehértóról Debrecenbe közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:15-kor indul.

4430 Debrecen-Berettyóújfalu

  • A munkanapokon 4:23-kor Tépéről Debrecenbe közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Tépe helyett Berettyóújfaluból közlekedik.
  • A munkanapokon 4:30-kor Berettyóújfaluból Debrecenbe közlekedő autóbusz rövidített útvonalon Berettyóújfalu helyett Derecskétől közlekedik.
  • A munkaszüneti napokon 20:30-kor Derecskéről Debrecenbe közlekedő autóbusz munkanapokon is közlekedik.

4440 Debrecen-Földes [-Nagyrábé]

  • Tanítási napokon 6:35-kor új autóbusz indul Hajdúszovát, Iskola megállóhelyről Debrecen, Autóbusz-állomásra.

4458 Debrecen-M35 autópálya-Hajdúböszörmény-Hajdúnánás 
4460 Debrecen-Hajdúböszörmény

  • A munkanapokon 6:30-kor Hajdúböszörményből Debrecenbe közlekedő autóbusz tanítási napokon 10 perccel korábban, 6:20-kor és 4458-as vonalszámmal közlekedik. Az autóbusz Debrecen, Árpád Vezér Általános Iskola és Debrecen, autóbusz-állomás között csak leszállás céljából áll meg.

4461 Debrecen-Hajdúböszörmény, Bodaszőlő

  • A munkanapokon 5:50-kor Hajdúböszörmény (Bodaszőlőről) Debrecenbe közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
  • A munkanapokon Hajdúböszörmény (Bodaszőlőről) 19:40-kor Debrecenbe közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.

4458 Debrecen-M35 autópálya-Hajdúböszörmény-Hajdúnánás
4466 Debrecen-Hajdúdorog-Hajdúnánás

  • A munkanapokon 6:00-kor Hajdúnánásról Debrecenbe közlekedő autóbusz tanítási napokon 10 perccel korábban, 5:50-kor és 4458-as vonalszámmal közlekedik. Az autóbusz Debrecen, Árpád Vezér Általános Iskola és Debrecen, autóbusz-állomás között csak leszállás céljából áll meg.
  • A tanítási napokon 6:30-kor Hajdúnánásról Debrecenbe közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, és 4458-as vonalszámmal közlekedik. Az autóbusz Debrecen, Árpád Vezér Általános Iskola és Debrecen, autóbusz-állomás között csak leszállás céljából áll meg.

4467 Hajdúnánás-Tiszavasvári

  • A munkanapokon 5:40-kor Hajdúnánásról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
  • A július 5-ig és szeptember 1-től munkanapokon 6:43-kor Hajdúnánásról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
  • A naponta, kivéve munkaszüneti napokon Hajdúnánásról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz 2 perccel később, 10:02-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik, valamint tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.
  • A július 5-ig és szeptember 1-től munkanapokon 7:15-kor Tiszavasváriból Hajdúnánásra közlekedő autóbusz tanítási napokon 4244-es vonalszámon közlekedik.

4481 Hajdúböszörmény-Hajdúhadház-Téglás

  • A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 13:30-kor Hajdúböszörmény, Kálvin tér megállóhelyről Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhelyre közlekedő autóbusz megszűnik.
  • A munkanapokon 14:30-kor Hajdúböszörményből Téglásra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhely érintésével közlekedik.
  • A munkanapokon 21:30-kor Hajdúböszörmény, Kálvin tér megállóhelyről Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhelyre közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutás 22:20-kor továbbra is biztosított.
  • A munkanapokon 22:20-kor Hajdúböszörményből Téglásra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhely érintésével közlekedik.
  • A tanítási napokon 6:10-kor Hajdúhadházról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Hajdúhadház helyett Téglástól közlekedik.
  • A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 12:55-kor Téglásról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz munkanapokon Hajdúböszörmény, Ipartelep érintésével közlekedik.
  • A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:10-kor Hajdúböszörmény, Ipartelepről Hajdúböszörmény, Kálvin térre közlekedő autóbusz megszűnik.
  • A munkanapokon 15:00-kor Téglásról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz 8 perccel később, 15:08-kor indul.
  • A munkanapokon 20:57-kor Téglásról Hajdúböszörménybe közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Hajdúböszörmény, Ipartelep megállóhely érintésével közlekedik.
  • A munkanapokon 22:10-kor Hajdúböszörmény, Ipartelepről Hajdúböszörmény, Kálvin térre közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutás 21:24-kor továbbra is biztosított.

4484 Tiszaújváros-Polgár-Tiszacsege-Egyek

  • A tanítási napokon 16:45-kor Egyekről Tiszacsegére közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Egyek, Takarékszövetkezet, valamint Egyek, Óvoda utca megállóhely érintésével közlekedik.
  • A tanszünetben munkanapokon Egyekről Polgárra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Egyek, Takarékszövetkezet, valamint Egyek, Óvoda utca megállóhely érintésével közlekedik.

4521 [Debrecen-] Berettyóújfalu-Nagyrábé-Püspökladány

  • A munkanapokon 5:45-kor Berettyóújfaluból Püspökladányba közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval és Berettyóújfalu, vasútállomás bejárati út, Nagyrábé, Nádas étterem és Biharnagybajom, Sertéstelep megállóhely érintésével közlekedik.
  • A munkanapokon 5:10-kor Nagyrábéról Berettyóújfaluba közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Nagyrábé helyett Biharnagybajomból közlekedik. ű

Mindezekkel együtt változik szeptember 1-től a vonatközlekedés is, a hétfőtől érvényes menetrendekről a MÁV oldalán tájékozódhatsz!

