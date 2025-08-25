augusztus 25., hétfő

Felújítás

1 órája

Fontos szolgáltatás fog szünetelni Debrecenben, mutatjuk a részleteket!

A szolgáltató az itt lakók türelmét kéri. Felújítási munkálatok miatt nem lesz melegvíz a környéken.

Haon.hu

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. részéről a tevékenység végrehajtásával megbízott DH-Szerviz Kft. a távhővezeték felújítását végzi a Dózsa György utca 6. sz. lépcsőház és az Ibolya u. 5. sz. lépcsőház közötti szakaszon. A felújítással érintett nyomvonal szakasz bontása a két épület közötti belső tér felőli járdák használatának részbeni korlátozását jelenti - közölte a szolgáltató portálunkkal a sajtóközleményükben.

VMP20250617_távhő_karbantartás_HAON_005
Felújítják a távhővezetéket Debrecenben, nem lesz melegvíz az érintett szakaszon
Forrás: illusztáció/Napló-archív

A kivitelezés időbeni ütemezése: 2025.08.25-től várhatóan 2025.09.22-ig.

A kivitelezés rövid idejű használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetéssel jár összesen 2 alkalommal, előzetes kiértesítést követően napközben reggel 8:00 órától előreláthatólag délután 16:00 óráig az alábbi épületekben:

  • Ibolya u. 5-13. sz. lakóépület
  • Ifjúság u. 2-4. sz. Óvoda és Napköziotthon

Hozzáteszik, a munkavégzés napközben zajjal járhat, ezért a kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Az alábbi térképen látható, hol végzik pontosan a munkálatokat:

Itt végzik a távhővezeték felújítási munkálatait
Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Nemcsak itt fog szünetelni a melegvíz Debrecenben

A DH Zrt. közölte továbbá, hogy Debrecenben, a Böszörményi út 37. sz. lépcsőház és a Füredi út 64. sz. lépcsőház közötti szakaszon is távhővezeték-felújítási munkálatokat végeznek. Itt a kivitelezés időbeni ütemezése 2025.08.27-től várhatóan 2025.09.25-ig tart.

A Böszörményi úton is végeznek távhővezeték-felújítási munkákat Debrecenben
Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt

