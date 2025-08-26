augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Megújul az egyik hajdú-bihari temető ravatalozója

Címkék#Versenyképes Járások Program#ravatalozó felújítás#Kokad

Haon.hu
Megújul az egyik hajdú-bihari temető ravatalozója

Megújul a temető ravatalozója Kokadon

Forrás: Antal Szabolcs/Facebook

Hamarosan megújul a kokadi temető ravatalozója. Erről Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere számolt be közösségi oldalán. – Egy kellemes beszélgetés mellett adhattam át a Támogatói okiratot Kokad polgármesterének, Toplak Ákosnak a Versenyképes Járások Program keretében. Az elnyert összeget a temető ravatalozójának felújítására fogják fordítani – áll bejegyzésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu