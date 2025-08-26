Megújul az egyik hajdú-bihari temető ravatalozója

Hamarosan megújul a kokadi temető ravatalozója. Erről Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere számolt be közösségi oldalán. – Egy kellemes beszélgetés mellett adhattam át a Támogatói okiratot Kokad polgármesterének, Toplak Ákosnak a Versenyképes Járások Program keretében. Az elnyert összeget a temető ravatalozójának felújítására fogják fordítani – áll bejegyzésében.