Megtartották a „ROHU Talks” elnevezésű találkozót

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata adott otthont a „ROHU Talks” elnevezésű találkozónak az Interreg VI-A Románia–Magyarország Program keretében. A rendezvény célja a nyílt párbeszéd és a szakmai együttműködés erősítése volt, hogy projektek megvalósítása még sikeresebbé és hatékonyabbá váljon. Az eseményen a Közös Titkárság, az Információs Pont, valamint Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata képviselői vettek részt, és közösen vitatták meg a megvalósítás tapasztalatait, felmerülő kérdéseit és a további előrelépési lehetőségeket.

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata a ROHU projekt keretében képzőművészeti alkotótáborokat, képzőművészeti tehetségkutató pályázatot és vándorkiállítást, népi mesterségek kiadványt és kisfilmet, turisztikai kiadványt a Nagyvárad-Debrecen kerékpárút mentén, színházi programokat, hagyományőrző rendezvényeket tartanak.