Jobb, ha elkezdünk félni? Barna medvét észleltek Hajdú-Bihartól nem messze!

Most úgy néz ki, ismét feltűnt egy szabadon kószáló medve Hajdú-Bihartól nem messze - írja társportálunk. A Boon cikke szerint a medvét először júniusban fedezték fel az Aggteleki Nemzeti Parkban, amikor is Égerszög külterületén bandukolt egy fiatal egyed. A Facebookon az egyik hozzászólás alapján el is nevezték Tibinek a hímet. Augusztus 5-én ismét beszámolt a park a közösségi oldalán, hogy a település környékén újra feltűnt egy medve, valószínűleg az, akit a nyár elején is láttak.

Tibi visszatért...? Ismét medve észlelés történt Égerszög település külterületén. Az állat mérete, illetve a megfigyelési körülmények gyakorlatilag azonosak a júniusi észleléssel

- írják a bejegyzésükben.

Hogy mit érdemes tenni, ha medvével találkozunk, arról a Boon cikkében olvashattok.

