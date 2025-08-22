1 órája
Véget ér egy korszak! Megkérdeztük, hogy mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén!
A népszerű étteremlánc Arany János utcán lévő üzlete idén a MÁV-székházba költözik. De vajon mi lesz a jelenlegi McDonald's helyén? Erre a kérdésünkre a Cívis Ház Zrt. felelt.
Sokakat érdekel, mi fog nyitni a mostani McDonald's helyén
Forrás: Napló-archív
Az elmúlt közel egy évben többször tájékoztattuk arról olvasóinkat, hogy a debreceni Arany János utcai „Meki” átköltözik a MÁV-székházba, a No. 1 Bisztró és az egykor nagy népszerűségnek örvendő DiVino helyére. A tavalyi évben még azt az információt kaptuk, hogy a felkapott McDonald's étterem már 2025 első negyedévében az új helyen fogadja vendégeit, bár a költözés a mai napig nem történt meg, azonban a McDonald's étterem új otthona körül már elkezdődtek a felújítási, átalakítási munkálatok.
Mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén?
Az Arany János és a Piac utca sarkán található épület tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. legutóbb azt közölte portálunkkal: társaságuk már 2024-ben elindította az új bérlő keresésének folyamatát.
A válaszlevélben olvasható, egy nemzetközi ingatlantanácsadó cég bevonásával több multinacionális céggel zajlanak egyeztetések annak érdekében, hogy a belváros számára legkedvezőbb bérlőt, illetve funkciót találják meg.
A Cívis Ház Zrt. a belvárosra vonatkozó bérbeadási koncepciója alapján az üzletet színvonalas kereskedelmi vagy vendéglátó tevékenységet folytató bérlő részére kívánja bérbe adni, hasznosítani.
A napokban ismét megkerestük az épület tulajdonosát, ugyanis kíváncsiak voltunk, tudják-e már, hogy mi lesz az Arany János utcai Meki helyén.
Az üzlethelyiség hasznosításáról a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, ezért ebben a szakaszban nem adhatunk részletesebb tájékoztatást. Amennyiben az új bérlővel megkötjük a bérleti szerződést, azt tudatjuk majd
– válaszolta kérdésünkre a Cívis Ház Zrt.
