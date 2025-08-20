augusztus 20., szerda

Rangos állami elismerést kapott a hajdú-bihari polgárőrök tiszteletbeli elnöke

Címkék#Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség#Dr Túrós András#polgárőrség

Állami elismerést kapott a hajdú-bihari polgárőrök tiszteletbeli elnöke. Marczin Sándor több mint három évtizede szolgálja közösségét.

Haon.hu

Az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adtak át elismeréseket augusztus 19-én a Belügyminisztériumban. A rendezvényen dr. Pintér Sándor belügyminiszter köztársaság elnöki elismeréseket adott át az arra érdemes polgárőröknek, beszédet mondott  Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A kitüntetettek között volt Marczin Sándor is, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke is.

Marczin Sándor és Dr. Túrós András
Marczin Sándor (balra) és Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség

Több mint három évtizede szolgál Marczin Sándor

A Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség közösségi oldalán osztotta meg, hogy Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából, több mint három évtizede a közösséget szolgáló önkéntes tevékenysége elismeréseként

a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Marczin Sándornak, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnökének, a Bakonszegi Polgárőr Egyesület alapító tagjának, Bakonszeg község volt polgármesterének.

