Rangos állami elismerést kapott a hajdú-bihari polgárőrök tiszteletbeli elnöke
Állami elismerést kapott a hajdú-bihari polgárőrök tiszteletbeli elnöke. Marczin Sándor több mint három évtizede szolgálja közösségét.
Az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adtak át elismeréseket augusztus 19-én a Belügyminisztériumban. A rendezvényen dr. Pintér Sándor belügyminiszter köztársaság elnöki elismeréseket adott át az arra érdemes polgárőröknek, beszédet mondott Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A kitüntetettek között volt Marczin Sándor is, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke is.
Több mint három évtizede szolgál Marczin Sándor
A Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség közösségi oldalán osztotta meg, hogy Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából, több mint három évtizede a közösséget szolgáló önkéntes tevékenysége elismeréseként
a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Marczin Sándornak, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnökének, a Bakonszegi Polgárőr Egyesület alapító tagjának, Bakonszeg község volt polgármesterének.
