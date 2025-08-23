Szívszorító, ami a fél szemére megvakított debreceni férfi állapotáról kiderült

2024 októberében teljesen megváltozott Mányik Gábor élete; egy támadás áldozata lett, amiről mi is beszámoltunk korábban. Egy hajléktalan férfi félholtra verte Gábort, aki egyéb sérülései mellett a fél szemére megvakult. A hajléktalannak volt egy társa, végül ő fékezte meg a dühöngőt.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A támadás során fél szemére megvakította a hajléktalan Mányik Gábort

A fiatal férfit közel egy éve, október 25-én támadta meg Sz. Sándor, aki szintén hajléktalan barátjával, S. Tiborral a debreceni Szánkódombon volt, amikor Gábor megszólította őket, mert vissza akarta kérni Sándortól a neki kölcsön adott pénzét. Ennyi elég volt adósának: 5 ezer forint miatt a földre rántotta és püfölni kezdte Gábort, miközben ezt Tibor végignézte. Majdnem megölték őt, a jobb szemére megvakult – számolt be róla a Bors.