Küzdelem

28 perce

Szívszorító, ami a fél szemére megvakított debreceni férfi állapotáról kiderült

Tavaly októberben a debreceni férfi egy támadás során elveszítette a fél szemét. Most súlyos betegséggel kell szembenéznie Mányik Gábornak.

Haon.hu

2024 októberében teljesen megváltozott Mányik Gábor élete; egy támadás áldozata lett, amiről mi is beszámoltunk korábban. Egy hajléktalan férfi félholtra verte Gábort, aki egyéb sérülései mellett a fél szemére megvakult. A hajléktalannak volt egy társa, végül ő fékezte meg a dühöngőt. 

Mányik Gábor a támadás során elveszítette a fél szemét
Mányik Gábor a támadás során elveszítette a fél szemét
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A támadás során fél szemére megvakította a hajléktalan Mányik Gábort

A fiatal férfit közel egy éve, október 25-én támadta meg Sz. Sándor, aki szintén hajléktalan barátjával, S. Tiborral a debreceni Szánkódombon volt, amikor Gábor megszólította őket, mert vissza akarta kérni Sándortól a neki kölcsön adott pénzét. Ennyi elég volt adósának: 5 ezer forint miatt a földre rántotta és püfölni kezdte Gábort, miközben ezt Tibor végignézte. Majdnem megölték őt, a jobb szemére megvakult – számolt be róla a Bors.

Mint írják, azóta kreatívan, tetoválással próbálta feldolgozni lelkileg, ami vele történt, miközben futárként, fél szemmel is az életéért hajt. Ám komoly kiadásai akadtak: több betegséggel is küzd, ami csekély bevételének nagy részét felemészti, ráadásul a futárkodáshoz szükséges motorja is elromlott.

Ez a sérülés annyira felforgatta az életem, hogy hosszú munka, idő és kitartás kell, mire egyáltalán a nullát elérem, hogy az életem haladhasson

 – részletezte a fél szemére megvakított férfi.

Sokasodó porblémákkal küzd

Mányik Gábornak a támadás óta 6 fogát eltávolították, mert a szemműtétje után begyulladtak.

El kellett távolítani a gócpontokat, ezért muszáj volt kihúzni a fogaimat. Pótolnám őket, mert esztétikailag nem túl szép így… Nincs meg a fél szemem, és már a fogam is kevesebb

 – folytatta Gábor.

Mindezt szerinte tetézi, hogy a futárkodáshoz szükséges motorja is megadta magát. A fogai pótlása és a vasparipa javíttatása több mint 200 ezer forintba kerül.

Nemrég az orvosok sokkoló hírt közöltek vele: májműtétre lenne szüksége. Hab a tortán, hogy régóta szívbetegsége is van.

Mányik Gábor kálváriájáról a Bors oldalán olvashatnak.

