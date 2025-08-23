28 perce
Szívszorító, ami a fél szemére megvakított debreceni férfi állapotáról kiderült
Tavaly októberben a debreceni férfi egy támadás során elveszítette a fél szemét. Most súlyos betegséggel kell szembenéznie Mányik Gábornak.
2024 októberében teljesen megváltozott Mányik Gábor élete; egy támadás áldozata lett, amiről mi is beszámoltunk korábban. Egy hajléktalan férfi félholtra verte Gábort, aki egyéb sérülései mellett a fél szemére megvakult. A hajléktalannak volt egy társa, végül ő fékezte meg a dühöngőt.
A támadás során fél szemére megvakította a hajléktalan Mányik Gábort
A fiatal férfit közel egy éve, október 25-én támadta meg Sz. Sándor, aki szintén hajléktalan barátjával, S. Tiborral a debreceni Szánkódombon volt, amikor Gábor megszólította őket, mert vissza akarta kérni Sándortól a neki kölcsön adott pénzét. Ennyi elég volt adósának: 5 ezer forint miatt a földre rántotta és püfölni kezdte Gábort, miközben ezt Tibor végignézte. Majdnem megölték őt, a jobb szemére megvakult – számolt be róla a Bors.
„Aljas, amit Sanyi tett” – megszólalt a Vénkertben félholtra vert Gábor
Mint írják, azóta kreatívan, tetoválással próbálta feldolgozni lelkileg, ami vele történt, miközben futárként, fél szemmel is az életéért hajt. Ám komoly kiadásai akadtak: több betegséggel is küzd, ami csekély bevételének nagy részét felemészti, ráadásul a futárkodáshoz szükséges motorja is elromlott.
Ez a sérülés annyira felforgatta az életem, hogy hosszú munka, idő és kitartás kell, mire egyáltalán a nullát elérem, hogy az életem haladhasson
– részletezte a fél szemére megvakított férfi.
Nincs bocsánat a vénkerti támadásra, kisiklott életét próbálja helyretenni a fél szemére megvakult Gábor
Sokasodó porblémákkal küzd
Mányik Gábornak a támadás óta 6 fogát eltávolították, mert a szemműtétje után begyulladtak.
El kellett távolítani a gócpontokat, ezért muszáj volt kihúzni a fogaimat. Pótolnám őket, mert esztétikailag nem túl szép így… Nincs meg a fél szemem, és már a fogam is kevesebb
– folytatta Gábor.
Azzal hencegnek a debreceni hajléktalanok, amit áldozatukkal tettek
Mindezt szerinte tetézi, hogy a futárkodáshoz szükséges motorja is megadta magát. A fogai pótlása és a vasparipa javíttatása több mint 200 ezer forintba kerül.
Nemrég az orvosok sokkoló hírt közöltek vele: májműtétre lenne szüksége. Hab a tortán, hogy régóta szívbetegsége is van.
Mányik Gábor kálváriájáról a Bors oldalán olvashatnak.
Ajánljuk még:
Debrecenben is hódít a „banántrükk” – úgy verik át vele az önkiszolgáló kasszákat, ahogy nem szégyellik
Óriási baleset történt az M35-ösön, a debreceni rendőrök egy telefontöltő kábellel mentettek életet