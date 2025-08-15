A debreceni nő kendőzetlenül beszélt arról, hogy zajlanak a mindennapok a krízisirodában

Vannak emberek, akik számára a segítségnyújtás nem feladat, hanem létezésük természetes része. Akik nem azért hajolnak le másokhoz, mert elvárják tőlük, hanem mert egyszerűen nem tudják másképp élni az életüket. Bogdánné Halász Márta ilyen ember. Csendben, következetesen, mosollyal, kitartással a szívében teszi a dolgát – immár tizennégy éve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Erzsébet utcai krízisirodájának élén. Nem választotta ezt a hivatást, inkább az választotta őt: édesanyja nyomdokain járva lett a város egyik legelhivatottabb karitatív munkása.

Bogdánné Halász Márta már tizennégy éve elhivatott vezetője a Máltai Szeretetszolgálat Erzsébet utcai krízisirodájának

Forrás: BDR Média

A krízisiroda falai között nap mint nap sorsok fonódnak egymásba – fájdalmasak, meghatók, és olykor megváltóak is. Márta hisz abban, hogy egy kézszorítás, egy adag étel, egy tiszta kabát is képes visszahozni az emberi méltóságot. Hogy a jó szónak, a meghallgatásnak gyógyító ereje van.

És hogy nem kell világot váltani ahhoz, hogy valakinek megváltozzon az élete – néha elég csak ott lenni.

– Édesanyám, Halász Tiborné Márta 1993-tól dolgozott itt, a Máltai Szeretetszolgálat krízisirodáján. 67 évesen kezdte, aktív nyugdíjas volt, rengeteg szabadidővel. Amikor elutazott, szabadságot vettem ki a munkahelyemen, és beálltam segíteni. Édesanyám 86 éves korában, 2011-ben úgy döntött, leteszi a lantot. Egy összejövetelen Fodor András atyával beszélgettünk, és ő kérdezte, folytatnám-e, amit édesanya elkezdett. Azóta eltelt tizennégy év, és ma is örömmel járok be önkéntesként dolgozni – kezdi történetét a Cívishírnek Márta, akihez mindig is közel állt az önkéntesség, az elesettek segítése.

Gyerekkorában természetes volt számára, hogy édesanyja tejet, főtt ételt, meleg ruhát küldetett vele azoknak, akik szükséget szenvedtek. Így szinte belenőtt a karitatív életbe.

Márta eredetileg agrármérnökként és külkereskedőként dolgozott két jelentős cégnél, melyek rendszeresen támogatták a Máltai Szeretetszolgálatot – a kapcsolatok máig élnek.

Márta – saját elmondása szerint – nagyon szereti a munkáját, még ha az olykor megterhelő is. Bár sokszor kerül kapcsolatba súlyos élethelyzetben lévőkkel, gyakran tapasztal pozitív visszacsatolást. Ha kell, a végsőkig elmegy az ügyintézésben, és kitartásának köszönhetően sokaknak segít.

Szeret az Isten, és úgy érzem, én csak egy eszköz vagyok a segítéshez. Úgy gondolom, a sajnálat sok energiát emészt fel, ezért inkább cselekszem. Ha sajnálkozással töltöm az időt, telnek a percek, de nem tettem semmit. Ha viszont hallgatok, figyelek, jelen vagyok, azzal már előrébb vagyunk

– mondja. – Bárki kerülhet nehéz helyzetbe, és olykor a rossz dolgok is hamar megoldódnak. Akkor van baj, ha valaki nem képes kikeveredni belőle, nem akar magán segíteni. Ezért is van szükség a Máltai Szeretetszolgálatra és az itt tevékenykedőkre: hogy kicsit talpra állítsa az embereket – mondja.