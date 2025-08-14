1 órája
Ekkortól lehet fizetős a parkolás a Malompark területén – több részlet is kiderült
Azt is megtudtuk, hogy sorompós vagy parkolóautomatás megoldást választanak majd. A Malompark területe a környékbeli parkolók fizetőssé válása miatt lesz díjköteles.
Július második hetében jelent meg a Malompark Bevásárlóközpont honlapján, hogy 2025. augusztus 1-től díjkötelessé teszik a parkolókat a bevásárlóközpont teljes területén, így a mélygarázsban és a felszínen lévő férőhelyek is fizetőssé válnak. Néhány nappal később technikai okokra hivatkozva a halasztás mellett döntöttek, így a jelzett határidőre nem szűnt meg az ingyenes parkolás.
A Haon megkereste a létesítmény üzemeltetőjét, melynek igazgatóságáról azt a választ kaptuk, hogy a fizetős parkolás tervezett bevezetését a parkolóautomaták késedelmes érkezése odázza. A pontosabb kezdésről, a rendszer élesítéséről jelen időpontban nem tudtak információval szolgálni, de – mint írták – várhatóan a szeptemberi kezdésnek nem lesz akadálya. Hozzátették, amikor technikailag készen állnak, az élesítés pontos időpontját készséggel tudatják.
Az üzemeltetési igazgató kiegészítő információként elmondta, a bevásárlóközpont – a közforgalom számára megnyitott magánterületként – 4027 Zóna kóddal fog üzemelni, elkülönülve így a létesítményt határoló közterületi parkolókon bevezetett 4033 ZÖLD zónától.
Miért volt szükség az ingyenes parkolás megszüntetésére?
Az előzményekhez tartozik, amivel mára bizonyára minden debreceni tisztában van, miszerint a város képviselő-testülete 2024 novemberében megszavazta a fizetős parkolási zónák kiterjesztését 2025. július 1-től. Ezzel a Libakert, a Vénkert, Sestakert és az Újkert is díjkötelessé vált, és csak a környéken élők számára biztosították az ingyenes parkolás. A zónarendszer bevezetését a júniusi közgyűlésen elhalasztották, így az (több könnyítéssel együtt) augusztus 1-től lépett életbe. Az új rendszerrel kapcsolatban az önkormányzati képviselők többször elmondták, hogy főként lakossági kérésre vezették be, a lakók ugyanis gyakran a saját lakásuk környékén sem találtak parkolóhelyet, mivel a távolabbról érkezők, munkába járók vették igénybe a tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető lakótelepi férőhelyeket.
Mivel a Malompark parkolója nem közterület, így a rendelet annak parkolójára nem vonatkozott. Logikusan a környékbeli zónarendszer bevezetését követően remek (és jobbára az egyetlen) alternatíva lett volna azok számára, akik P+R parkolóként (parkolj és utazz) szerették volna használni, főleg úgy, hogy a belváros felé vezető 2-es villamost mindössze egy zebra választja el a parkolótól.
Az indoklásban a Malompark fel is tüntette, hogy egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem vásárlási céllal használják a férőhelyeket. Holott a parkolók rendeltetése nem ez volna, hanem az, hogy kényelmes megközelíthetőséget biztosítsanak a vásárlók számára.
Fizetős lesz a parkolás a MalomparkbanFotók: Vida Márton Péter
Mennyibe kerül majd a parkolás a Malomparkban?
Az üzemeltető korábbi tájékoztatása alapján az első másfél óra kedvezményesen 480 forintba fog kerülni minden látogatónak. Ezt követően minden megkezdett óráért 480 forintot kell majd fizetni. A rendszer élesedését követően az elektromos autókat is parkolási díjfizetésre kötelezik. A díjköteles időszak hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 18 óráig él, hétvégén ingyenes lesz a parkolás, azonban a bevásárlóközpont parkolói (a fizetős és azon kívüli időszakokban is) kizárólag a bevásárlóközpont nyitvatartási időtartamában vehetők igénybe.
