Ekkortól lehet fizetős a parkolás a Malompark területén – több részlet is kiderült

Július második hetében jelent meg a Malompark Bevásárlóközpont honlapján, hogy 2025. augusztus 1-től díjkötelessé teszik a parkolókat a bevásárlóközpont teljes területén, így a mélygarázsban és a felszínen lévő férőhelyek is fizetőssé válnak. Néhány nappal később technikai okokra hivatkozva a halasztás mellett döntöttek, így a jelzett határidőre nem szűnt meg az ingyenes parkolás.

Hamarosan fizetőssé válik a parkolás a Malompark területén

Fotó: Vida Marton Peter

A Haon megkereste a létesítmény üzemeltetőjét, melynek igazgatóságáról azt a választ kaptuk, hogy a fizetős parkolás tervezett bevezetését a parkolóautomaták késedelmes érkezése odázza. A pontosabb kezdésről, a rendszer élesítéséről jelen időpontban nem tudtak információval szolgálni, de – mint írták – várhatóan a szeptemberi kezdésnek nem lesz akadálya. Hozzátették, amikor technikailag készen állnak, az élesítés pontos időpontját készséggel tudatják.

Az üzemeltetési igazgató kiegészítő információként elmondta, a bevásárlóközpont – a közforgalom számára megnyitott magánterületként – 4027 Zóna kóddal fog üzemelni, elkülönülve így a létesítményt határoló közterületi parkolókon bevezetett 4033 ZÖLD zónától.

Miért volt szükség az ingyenes parkolás megszüntetésére?

Az előzményekhez tartozik, amivel mára bizonyára minden debreceni tisztában van, miszerint a város képviselő-testülete 2024 novemberében megszavazta a fizetős parkolási zónák kiterjesztését 2025. július 1-től. Ezzel a Libakert, a Vénkert, Sestakert és az Újkert is díjkötelessé vált, és csak a környéken élők számára biztosították az ingyenes parkolás. A zónarendszer bevezetését a júniusi közgyűlésen elhalasztották, így az (több könnyítéssel együtt) augusztus 1-től lépett életbe. Az új rendszerrel kapcsolatban az önkormányzati képviselők többször elmondták, hogy főként lakossági kérésre vezették be, a lakók ugyanis gyakran a saját lakásuk környékén sem találtak parkolóhelyet, mivel a távolabbról érkezők, munkába járók vették igénybe a tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető lakótelepi férőhelyeket.

