Sikeresen pályáztak a hajdú-bihari települések! – mutatjuk, mi minden újul meg Sárrétudvaritól Ebesen át Szerepig!

Címkék#fejlesztés#Magyar Falu Program#pályázat

Haon.hu

Több hajdú-bihari település is sikeresen pályázott, fontos beruházások és beszerzések valósulhatnak meg a közeljövőben a 5-ös számú választókerület valamennyi településén – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Bodó Sándor országgyűlési képviselő. Mint kiderült, nemcsak a Magyar Falu Programban szerepeltek sikeresen a választókerületi települések, a Versenyképes Járások Program keretében is jelentős források érkeznek a választókerületbe. 

Útfelújításra, eszközbeszerzésre és fejlesztésekre is jelentős források érkeznek több Hajdú-Bihar vármegyei településre
Útfelújításra, eszközbeszerzésre és más fejlesztésekre is jelentős források érkeznek több Hajdú-Bihar vármegyei településre
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A Magyar Falu Program „Út, híd, járda és gyalogos átkelőhely” pályázatán Báránd 13.6 millió, Ebes 10 millió, Hajdúszovát 13.9 millió, Nagyhegyes 7.5 millió, Tetétlen pedig 14 millió forint értékben fejleszthet.

A fenti települések mellett ráadásul Sárrétudvariba és Szerepre is érkeznek fejlesztési és beruházási források. Előbbi új multifunkciós rakodógépet vásárolhat 18.5 millió forint értékben, míg utóbbi estében egy kisteherautó beszerzését támogatják, mintegy 10.1 millió forint értékben.

Bárándon burkolatot kap az iskolai rekortán pálya, ehhez mintegy 15,7 millió Ft támogatást biztosít a program. Tetétlenen 8,7 millió értékben történnek eszközbeszerzések: új fűnyíró traktorral, árokásó géppel, mobil garázzsal gazdagodik a település, valamint új padok is kikerülnek a közterekre.

A Versenyképes Járások Program keretében egyébként a vármegye más részein is történnek fejlesztések:

