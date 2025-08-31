augusztus 31., vasárnap

2 órája

Hatalmas fesztivállal készülnek a fiataloknak Debrecentől alig egy órára!

Címkék#Future of Debrecen#haon podcast#debrecen

Nagy múltú partiumi rendezvény újjáélesztésében vesz részt az idén alakult országos szervezet. Kálmánczi Miklós, a Magyar Civil Háló alelnöke és Kozák Róbert, a a Határtalan Érmelléki Fiatalokért Egyesület vezetője volt a HAON-podcast vendége.

Bekecs Sándor

Nagy múltú partiumi rendezvény újjáélesztésében vesz részt az idén alakult Magyar Civil Háló. Kálmánczi Miklós, a szervezet alelnöke a Haon podcast-műsorában elmondta, az ország különböző pontjairól és a határon túlról fogtak össze civil szervezetek, hogy egy zászló alatt, egymást segítve tehessenek többet saját közösségükért, céljaik eléréséért. A Magyar Civil Háló márciusban 60 tagszervezettel indult.

Kálmánczi Miklós, a Magyar Civil Háló alelnöke (balra) és Kozák Róbert, a Határtalan Érmelléki Fiatalokért Egyesület vezetője volt a Haon-podcast vendége
Forrás: Napló-archív

– A márciusi elindulásunkat követően májusban érkeztünk el az újabb mérföldkőhöz, amikor újabb 20 civil szervezetet vehettünk fel tagjaink közé, köztük volt az Határtalan Érmelléki Fiatalokért Egyesület is. A Magyar Civil Háló továbbá a meglévő hat szakkollégium mellé még egy alakult, mely az egészség és a szociális ellátás területeit fedi le – mondta az alelnök.

Kiemelte, a Magyar Civil Háló közössége csapatban gondolkodik, a folyamatokat Petneházy Dávid elnök fogja össze. Kiemelte Szigeti Tamás alelnököt, aki fiatal gazdáknak indított ösztöndíjat, valamint Ésik Árpádot, a szervezet kollégiumvezetőjét, akivel egy tehetséges, fiatal karate-tehetséget karolt fel a szervezet.  

Mindezek mellett közintézményeket – például óvodákat – szépítettünk meg, a népszerű Ultrahang Youtube-csatornával elindítottuk a Civil Hang elnevezésű podcast-sorozatot, amely túl van a harmadik adáson. Nemrég pedig Kozma Dávid és Kozák Róbert keresték még a Magyar Civil Hálót, hogy segítsünk újra megszervezni a Margittai Szabadságfesztet

 – mondta Kálmánczi Miklós.

Ismert előadók a Margittai Szabadságfeszten

Kozák Róbert, a Határtalan Érmelléki Fiatalokért Egyesület vezetője a Haon podcastjében elmondta, 2013-ban indította el a rendezvényt a Vidék Ifjúsági Szövetség, viszont 2019-ben másik polgármestert választott a település, aki viszont nem tartotta fontosnak, hogy ezt a fesztivált. A legutóbbi választásokon azonban újból a 2019. előtti városvezetőnek, Demián Zsoltnak szavaztak bizalmat a helyiek, így ismét esély nyílt a Margittai Szabadságfeszt megszervezésére.

– A főszervező most is a Vidék Ifjúsági Szövetség, amely a Határtalan Érmelléki Fiatalok Egyesületével és a Magyar Civil Hálóval közösen szervezi meg a programot szeptember szeptember 5. és 7. között a Margittai Termálfürdő területén – ismertette Kozák Róbert.

Elmondta, széles koncertkínálattal várják az érdeklődőket

színpadra lép a Bagossy Brothers, a Wellhello, a Pokolgép; de ott lesz Dj. Sterbinszky, a Katapult Dj’s, a Döndi Dúó, az AK26 és Nagy Bogi is. Mindezek mellett a Kárpát-medence magyar ifjúságát érintő ifjúságpolitikai kérdésekben, közéleti témakörökben szerveznek előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket és könyvbemutatókat is.

– Nagyon sokan érdeklődnek Debrecenből, Hajdú-Bihar vármegyéből is. Mindenkit bátorítunk, hogy jöjjön el! – tette hozzá.

Bevált debreceni jó gyakorlatokat ad át a határon túl a Magyar Civil Háló

Kálmánczi Miklós hozzátette: a Margittai Szabadságfeszt kiváló lehetőség a jó gyakorlatok átadására is. Kiemelte, a Magyar Civil Háló két tiszteletbeli tagját, Balázs Ákost, Debrecen alpolgármesterét és Papp Zsolt Györgyöt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét, akik lelkes támogatói az alulról jövő kezdeményezéseknek.

Remek példa erre a Future of Debrecen mozgalom, mely szintén a Magyar Civil Háló tagja, s melynek alulról jövő kezdeményezéseit a debreceni önkormányzat be is épített környezetvédelmi programjába. Debrecen bekerült az Európa Zöld Fővárosa döntőjébe, mely pályázatának zászlóshajója, jó gyakorlata a Future of Debrecen cselekvő környezetvédelmi akciója és gondolatvilága

 – emelte ki.

A teljes adást itt hallgathatja meg:

 

