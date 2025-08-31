Hatalmas fesztivállal készülnek a fiataloknak Debrecentől alig egy órára!

– A márciusi elindulásunkat követően májusban érkeztünk el az újabb mérföldkőhöz, amikor újabb 20 civil szervezetet vehettünk fel tagjaink közé, köztük volt az Határtalan Érmelléki Fiatalokért Egyesület is. A Magyar Civil Háló továbbá a meglévő hat szakkollégium mellé még egy alakult, mely az egészség és a szociális ellátás területeit fedi le – mondta az alelnök.

Kiemelte, a Magyar Civil Háló közössége csapatban gondolkodik, a folyamatokat Petneházy Dávid elnök fogja össze. Kiemelte Szigeti Tamás alelnököt, aki fiatal gazdáknak indított ösztöndíjat, valamint Ésik Árpádot, a szervezet kollégiumvezetőjét, akivel egy tehetséges, fiatal karate-tehetséget karolt fel a szervezet.

Mindezek mellett közintézményeket – például óvodákat – szépítettünk meg, a népszerű Ultrahang Youtube-csatornával elindítottuk a Civil Hang elnevezésű podcast-sorozatot, amely túl van a harmadik adáson. Nemrég pedig Kozma Dávid és Kozák Róbert keresték még a Magyar Civil Hálót, hogy segítsünk újra megszervezni a Margittai Szabadságfesztet

– mondta Kálmánczi Miklós.

Ismert előadók a Margittai Szabadságfeszten

Kozák Róbert, a Határtalan Érmelléki Fiatalokért Egyesület vezetője a Haon podcastjében elmondta, 2013-ban indította el a rendezvényt a Vidék Ifjúsági Szövetség, viszont 2019-ben másik polgármestert választott a település, aki viszont nem tartotta fontosnak, hogy ezt a fesztivált. A legutóbbi választásokon azonban újból a 2019. előtti városvezetőnek, Demián Zsoltnak szavaztak bizalmat a helyiek, így ismét esély nyílt a Margittai Szabadságfeszt megszervezésére.