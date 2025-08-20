1 órája
Állami kitüntetést kapott a hajdú-bihari város polgármestere
Az államalapítást ünnepelték a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban. Maczik Erika, Nádudvar polgármestere is a kitüntetettek között volt.
Állami kitüntetések átadóját tartották augusztus 20. alkalmából a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban. Az ünnepségen Nádudvar polgármestere, Maczik Erika is elismerésben részesült.
Székesfehérvárott vette át kitüntetését Maczik Erika
Államalapításunk ünnepe alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehettem át Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől – Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére, Sulyok Tamás köztársasági elnök javaslatára – Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban
– írta közösségi oldalán Maczik Erika.
