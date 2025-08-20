augusztus 20., szerda

Augusztus 20

1 órája

Állami kitüntetést kapott a hajdú-bihari város polgármestere

Az államalapítást ünnepelték a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban. Maczik Erika, Nádudvar polgármestere is a kitüntetettek között volt.

Haon.hu

Állami kitüntetések átadóját tartották augusztus 20. alkalmából a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban. Az ünnepségen Nádudvar polgármestere, Maczik Erika is elismerésben részesült.

Maczik Erika, Nádudvar polgármester
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Maczik Erika, Nádudvar polgármestere
Forrás: Maczik Erika / Facebook 

Székesfehérvárott vette át kitüntetését Maczik Erika

Államalapításunk ünnepe alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehettem át Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől – Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére, Sulyok Tamás köztársasági elnök javaslatára – Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban

 – írta közösségi oldalán Maczik Erika.

