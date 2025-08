Folytatódnak a fejlesztések, autópálya épül és több fontos hajdú-bihari útszakasz is megújul!

Korábban már beszámoltunk róla, hogy fontos fejlesztésen eshet át a 4-es főút hajdú-bihari szakasza, négy forgalmi sávon közlekedhetünk majd Debrecen és Hajdúszoboszló között. Bodó Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta, a következő két hónapban közel 400 tulajdonos fogja megkapni a Magyar Államtól az építkezéssel érintett földterületek megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot. Nem ez azonban az egyetlen folyamatban lévő beruházás, a honatya szombaton arról számolt be, Lázár János és Gulyás Gergely miniszterekkel áttekintették az M4-es autópálya építésének aktuális állapotát is.

A 4-es főút négysávosítása mellett az M4-es autópálya, a 33-as főút, valamint a 42-es számú főút fejlesztése is napirenden van

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Jövőre már elérheti az M4-es autópálya Püspökladány térségét

– A Kisújszállás keleti csomópontig a kivitelezés az év végéig befejeződik. Nyomatékos kérésünk, amely támogatásra talált, hogy a munka lehetőség szerint szünet nélkül folytatódjon tovább Püspökladány irányába – számolt be a fejleményekről Bodó Sándor.

A honatya azt is megjegyezte, a fenti beruházásokkal párhuzamosan indokolt a 42-es számú főút további felújítása is, kitért a kamionforgalom lehetőség szerinti elterelésére, csökkentésére is, majd hozzátette: a jövőben a 33-as számú főút egyeki leágazásának felújítására is szükség lesz.

