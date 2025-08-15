A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint augusztus 21. és 29. között lezárásra kerül az M35-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a Debrecen – Józsa csomópont – számolt be róla a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

Lezárják az M35-ös autópálya egyik forgalmas csomópontját

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Lezárás miatt változik a közlekedés az M35-ös autópálya egy szakaszán

A lezárás ideje alatt az alábbi terelési útvonalakon lehet közlekedni, melyeket sárga táblák is jeleznek:

Lehajtás az M35-ön az M3 felől a Debrecen — Józsa csomópontban: a Hajdúböszörményi csomópontban visszafordulva, az országhatár felé vezető oldalon haladva.

Felhajtás az M35-ön az M3 felé a Debrecen — Józsa csomópontban: az M35 országhatár felé vezető oldalon felhajtva, az M35-ös és 354 számú főút csomópontban kell visszafordulni, és az M35 M3 felé vezető oldalára felhajtani.

Az MKIF tájékoztatása alapján a zárás várhatóan augusztus 29-ig lesz érvényben.

Az utazóközönség az Útinformon, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján, valamint a Facebook-oldalukon keresztül is tájékozódhat a lezárásokról.

