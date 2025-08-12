Hamarosan nyit az új debreceni szálloda; lélegzetelállító képeken a belseje!

A vállalat portálunknak eljuttatott közleményében kiemeli, a szálloda belső világát Fülöp Krisztina, a KOMP DESIGN Studio vezető tervezője álmodta meg. Az épület nem pusztán szállás, hanem egy képzeletbeli műgyűjtő házigazda élő galériája. Az eredmény egy kifinomult és átgondolt tér, ahol minden sarok személyes történeteket mesél művészeten, dizájnon és anyaghasználaton keresztül. A belső terek bordázott falai klasszikus oszlopokat idéznek, a lobbyban egy lebegő, kortárs installáció és Jan van Eyck Arnolfini házaspár című művére finoman utaló velencei tükör is helyet kap.

A debreceni Hotel Lycium is a Handwritten Collection tagja lesz

Forrás: Handwritten Collection

A felújított és átalakított debreceni Hotel Lyciumban a harmónián van a fő hangsúly

Mint írják, a szálloda 88 modern, kényelmes szobával, négy lakosztállyal, illetve egy étteremmel, bárral és 5 konferenciateremmel várja majd a vendégeket. A színek és anyagok kiválasztása során a cél az volt, hogy meghitt, harmonikus vizuális élményt teremtsenek. A közösségi terekben a textíliák és kárpitok lágyítják az építészeti formákat, míg a szobákban a nagyméretű fejtámlák egyszerre sugároznak monumentalitást és eleganciát.

88 szobát tartalmaz a monumentális szálloda

Forrás: Handwritten Collection

A dizájn a modern funkcionalitást az időtlen szépséggel ötvözi, így a vendégek egyszerre érezhetik magukat komfortosan és kaphatnak inspirációt.

A debreceni Handwritten Collection szálloda tökéletesen testesíti meg a márka lényegét: stílusos és mélyen személyes. Minden részlet – az alapötlet művészeti inspirációjától kezdve az anyagok és szobák gondos kiválasztásáig – azt a célt szolgálja, hogy vendégeink ne csupán érzékeljék, de át is éljék a kultúrát

– tette hozzá Demény Gábor, a Mercure Debrecen és Lycium Debrecen – Handwritten Collection klaszter szállodaigazgatója.