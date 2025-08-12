22 perce
Hamarosan nyit az új debreceni szálloda; lélegzetelállító képeken a belseje!
Igazi világmárka érkezik a cívisvárosba, több mint húsz szállodához csatlakozik a debreceni. A Hotel Lycium fejlesztésére egy milliárd forintot fordított a cégcsoport.
Új szálloda nyílik hamarosan Debrecenben. Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, lezajlott egy, a Hotel Lycium bérbeadására irányuló pályázat, január végén írták alá a felek a szerződést. Az üzemeltetést a Szinerty Kft. és az Accor-csoport közösen fogja végezni. A szálloda a Handwritten Collection márka részeként folytatja majd, mely több mint húsz hotellel van jelen szerte a világban. Most bepillantást nyerhetünk a debreceni szálloda belsejébe is.
A vállalat portálunknak eljuttatott közleményében kiemeli, a szálloda belső világát Fülöp Krisztina, a KOMP DESIGN Studio vezető tervezője álmodta meg. Az épület nem pusztán szállás, hanem egy képzeletbeli műgyűjtő házigazda élő galériája. Az eredmény egy kifinomult és átgondolt tér, ahol minden sarok személyes történeteket mesél művészeten, dizájnon és anyaghasználaton keresztül. A belső terek bordázott falai klasszikus oszlopokat idéznek, a lobbyban egy lebegő, kortárs installáció és Jan van Eyck Arnolfini házaspár című művére finoman utaló velencei tükör is helyet kap.
A felújított és átalakított debreceni Hotel Lyciumban a harmónián van a fő hangsúly
Mint írják, a szálloda 88 modern, kényelmes szobával, négy lakosztállyal, illetve egy étteremmel, bárral és 5 konferenciateremmel várja majd a vendégeket. A színek és anyagok kiválasztása során a cél az volt, hogy meghitt, harmonikus vizuális élményt teremtsenek. A közösségi terekben a textíliák és kárpitok lágyítják az építészeti formákat, míg a szobákban a nagyméretű fejtámlák egyszerre sugároznak monumentalitást és eleganciát.
A dizájn a modern funkcionalitást az időtlen szépséggel ötvözi, így a vendégek egyszerre érezhetik magukat komfortosan és kaphatnak inspirációt.
A debreceni Handwritten Collection szálloda tökéletesen testesíti meg a márka lényegét: stílusos és mélyen személyes. Minden részlet – az alapötlet művészeti inspirációjától kezdve az anyagok és szobák gondos kiválasztásáig – azt a célt szolgálja, hogy vendégeink ne csupán érzékeljék, de át is éljék a kultúrát
– tette hozzá Demény Gábor, a Mercure Debrecen és Lycium Debrecen – Handwritten Collection klaszter szállodaigazgatója.
