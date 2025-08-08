1 órája
Hónapok óta nem működik a lift a Debrecen Plazában! Utánajártunk, mi a probléma!
A Debrecen Plazában fennálló problémáról tájékoztatta a Haont egy olvasója. Nem működik a lift, és egyelőre nem látni a megoldást.
Ahogy lehet, megoldják a problémát a Debrecen Plázában
Egyik olvasónk jelezte felénk, hogy hónapok óta nem működik a lift a Debrecen Plazában. Mint írta, ez igazán rosszul érinti, ugyanis a plázában található egyik bevásárlóközpontban szokott vásárolni, és mire a szatyrokat elcipeli a parkolóig, addig milliószor megfordul a fejében: amíg nem jó a lift, addig biztosan nem tér vissza többé a plázába!
Meghibásodott a lift a Debrecen Plazában
Megkerestük a létesítményt működtető Indotek Group kommunikációs osztályát, ahonnan közölték:
A Debrecen Plazában található élelmiszerüzletet kiszolgáló lift meghibásodott. Ennek üzemeltetése és karbantartása az élelmiszerüzlet feladata. Tudomásunk szerint a szükséges javításokat már többször elvégezték, de a berendezést egyelőre nem lehet biztonságosan használni, ezért a teljes körű helyreállítás még folyamatban van. A javítás várható időpontjáról pontosabb információt az élelmiszerüzlet tud adni
– olvasható.
Hozzátették: időközben a Plaza látogatói liftje is meghibásodott a túlterheltség és a nem rendeltetésszerű használat miatt. Javítása zajlik, és várhatóan már a jövő héten ismét használatba vehetik a látogatók. Addig a szintek közötti közlekedés mozgólépcsővel vagy a gazdasági részen található teherlift segítségével lehetséges. Mint írták, bíznak benne, hogy mindkét berendezés mielőbb üzemelni fog, és látogatóikat a megszokott kényelemben fogadhatják. Tavaly év végén beszámoltunk arról is, hogy a Debrecen Plaza külseje megújult.
