Újabb Lidl nyílik Debrecenben? – itt a válasz!

Elindult a találgatás a közösségi médiában, hogy vajon mi épül Debrecenben, a Diószegi út, a Borzán Gáspár és a Gizella utcák csomópontjában. Többen tényként állították, hogy ők tudják, Lidl nyílik itt. A népszerű üzletlánc újabb boltjának sokan örülnének, de hivatalos kommunikáció nem volt még arról, hogy valóban egy újabb Lidl nyílik Debrecenben, ezért a Lidl Magyarország sajtóosztályához fordultunk.

Elindult a találgatás, Lidl lesz-e a Diószegin

Forrás: Vida Márton Péter

Így is van már 5 Lidl Debrecenben

Hajdú-Bihar egyébként igen jól el van látva Lidl-üzletekkel, Debrecenben 5 üzlet található, ezen kívül Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Püspökladányban, Balmazújvároson, Berettyóújfaluban, Hajdúhadházon is van, idén júniusban pedig Hajdúsámson gazdagodott egy üzlettel.

A multi sajtóosztályától megkérdeztük, nyílik-e Lidl Debrecenben, a Diószegi úton Lidl nyílik, igazak-e az értesülések.

Értesüléseit nem tudjuk megerősíteni, nem Lidl áruház nyílik az említett helyszínen

–közölték.

Felröppent a hír, hogy Lidl nyílik ebben az épületben

Forrás: Vida Márton Péter

