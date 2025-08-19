augusztus 19., kedd

2 órája

Újabb Lidl nyílik Debrecenben? – itt a válasz!

Címkék#Lidl#bolt#Debrecen#Diószegi

Sokan örülnének. Beindult a találgatás, mi lesz a Diószegi úton, többen állítják, Lidl nyílik ott.

Haon.hu

Elindult a találgatás a közösségi médiában, hogy vajon mi épül Debrecenben, a Diószegi út, a Borzán Gáspár és a Gizella utcák csomópontjában. Többen tényként állították, hogy ők tudják, Lidl nyílik itt. A népszerű üzletlánc újabb boltjának sokan örülnének, de hivatalos kommunikáció nem volt még arról, hogy valóban egy újabb Lidl nyílik Debrecenben, ezért a Lidl Magyarország sajtóosztályához fordultunk. 

Elindult a találgatás, Lidl lesz-e a Diószegin
Elindult a találgatás, Lidl lesz-e a Diószegin
Forrás: Vida Márton Péter

Így is van már 5 Lidl Debrecenben

Hajdú-Bihar egyébként igen jól el van látva Lidl-üzletekkel, Debrecenben 5 üzlet található, ezen kívül Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Püspökladányban, Balmazújvároson, Berettyóújfaluban, Hajdúhadházon is van, idén júniusban pedig Hajdúsámson gazdagodott egy üzlettel

A multi sajtóosztályától megkérdeztük, nyílik-e Lidl Debrecenben, a Diószegi úton Lidl nyílik, igazak-e az értesülések. 

Értesüléseit nem tudjuk megerősíteni, nem Lidl áruház nyílik az említett helyszínen

–közölték. 

Felröppent a hír, hogy Lidl nyílik ebben az épületben
Felröppent a hír, hogy Lidl nyílik ebben az épületben 
Forrás: Vida Márton Péter

Ha most új Lidl nem is lesz Debrecenben, de azt már tudjuk, hogy Hajdú-Biharban hol nyílik újabb EcoFamily:

