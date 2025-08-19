2 órája
Újabb Lidl nyílik Debrecenben? – itt a válasz!
Sokan örülnének. Beindult a találgatás, mi lesz a Diószegi úton, többen állítják, Lidl nyílik ott.
Elindult a találgatás a közösségi médiában, hogy vajon mi épül Debrecenben, a Diószegi út, a Borzán Gáspár és a Gizella utcák csomópontjában. Többen tényként állították, hogy ők tudják, Lidl nyílik itt. A népszerű üzletlánc újabb boltjának sokan örülnének, de hivatalos kommunikáció nem volt még arról, hogy valóban egy újabb Lidl nyílik Debrecenben, ezért a Lidl Magyarország sajtóosztályához fordultunk.
Így is van már 5 Lidl Debrecenben
Hajdú-Bihar egyébként igen jól el van látva Lidl-üzletekkel, Debrecenben 5 üzlet található, ezen kívül Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Püspökladányban, Balmazújvároson, Berettyóújfaluban, Hajdúhadházon is van, idén júniusban pedig Hajdúsámson gazdagodott egy üzlettel.
A multi sajtóosztályától megkérdeztük, nyílik-e Lidl Debrecenben, a Diószegi úton Lidl nyílik, igazak-e az értesülések.
Értesüléseit nem tudjuk megerősíteni, nem Lidl áruház nyílik az említett helyszínen
–közölték.
Ha most új Lidl nem is lesz Debrecenben, de azt már tudjuk, hogy Hajdú-Biharban hol nyílik újabb EcoFamily:
Újabb EcoFamily nyílik Hajdú-Biharban, mutatjuk, hol lesz a harmadik üzlet!
