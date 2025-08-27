augusztus 27., szerda

Összefoglaló

2 órája

Bezár az egyik hajdú-bihari Lidl, megtudtuk, miért

Lidl#ötöslottó sorsolás#nyeremény#előzés#bezár#útfelújítás#hajdúnánás

Pár nap múlva bezár a népszerű bolt. Utánajártunk, mi lehet a hajdú-bihari Lidl áruház bezárásának hátterében.

Haon.hu

Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere osztotta meg, hogy közel két hétre bezár a hajdúnánási Lidl áruház. Az okokkal kapcsolatban kerestük az áruházláncot is. 

Két hétre bezár a hajdúnánási Lidl áruház, megkérdeztük az áruházláncot az okokról
Forrás: MW-archív

A Lidl sajtóosztályának válaszát elolvashatjátok az alábbi cikkben:

Nagyot nyert egy hajdú-bihari játékos

Szerencsés számokat húzott egy Joker-játékos Balmazújvároson. Igaz, az ötöslottó főnyereményét nem sikerült bezsebelnie, de ettől függetlenül szép summát vihetett haza. A nyertes szelvényt itt tudjátok megnézni:

Könnyen lehetett volna ebből baleset...

Őrület, hogy mit csinált ez az autós! Kicsin múlt, hogy nem történt baleset Debrecen-Józsa felé... A birtokunkba jutott egy felvétel az egyik olvasónktól, aki éppen Debrecenből tartott Józsa irányába a 35-ös főúton egy hétfői napon, a délutáni órákban. Döbbenet, mit rögzített az autó fedélzeti kamerája. Nézd meg te is ebben a cikkünkben:

Jó, ha tudod! Fontos változás az üzemanyagok áraiban

Két egymást követő napon is emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon. Szerdán a benzin és a gázolaj beszerzési ára is két-két forinttal emelkedik – írja a vezess.hu. Ez várhatóan a hajdú-bihari kutak áraiban is megjelenik majd, ezért megnéztük, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag a vármegyében.

Hamarosan tükörsima aszfalton lehet suhanni Hajdú-Biharban

2025-ben és 2026-ban a TOP Plusz Program keretében kezdődik útfelújítás Hajdú-Bihar vármegyében összesen 49,5 km-en, 9 útszakaszon – jelentette be közösségi oldalán Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hajdú-bihari országgyűlési képviselő. Hogy mely utak tartoznak ide, megtudhatod ebből a cikkből:

Hatalmas változás az egyik legnagyobb hazai banknál

Érdemes figyelni a postaládát, nehogy baj legyen. Az Erste kártyacsere nem érint minden ügyfelet, de akit igen, annak nagyon sok mindenre figyelnie kell. Mutatjuk, mi változik:

Ez is érdekelhet:

 

 

