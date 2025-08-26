augusztus 26., kedd

De miért?

1 órája

Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc

Pedig nagyon szeretik a helyiek! Napokon belül bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban. Megkerestük az áruházláncot, ahonnan hivatalos tájékoztatást kaptunk.

Haon.hu

Hamarosan közel két hétre bezár a hajdúnánási Lidl áruház. Erről a település polgármestere, Bódi Judit osztott meg információkat közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte: A Hajdúnánás, Dorogi u. 108. szám alatti Lidl áruház 2025. augusztus 31-én 12:00-tól szeptember 10-ig zárva tart felújítás miatt. Megkerestük a Lidl Magyarország sajtóosztályát, milyen felújítási munkálatok varhatók az épületen. 

Közel 2 hétig kell kibírni Lidl nélkül Hajdúnánáson
Közel 2 hétig kell kibírni Lidl nélkül Hajdúnánáson
Forrás:  MW-archív

Bezár a hajdúnánási Lidl áruház

A Haon megkeresésére gyorsan reagált a német diszkontáruházlánc. A válaszlevélben közölték: a Lidl Magyarország folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson. 

A hajdúnánási áruházunk esetében a felújítás során teljes épületgépészeti csere történik, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kap az áruház, új légkezelő rendszer lesz beépítve, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern led világítást kap majd. Belsőleg többek között új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeznek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várjuk majd vásárlóinkat

 – olvasható.

Továbbá tájékoztatást adtak arról is, hogy a felújítás során munkavállalóik kényelmére, jóllétére is gondoltak. „Az étkezésre, öltözésre és a pihenőidő eltöltésére használt úgynevezett szociális helyiséget szintén teljeskörűen felújítjuk. A lakosság türelmét ezúton is köszönjük és sok szeretettel várjuk majd vissza őket megújult áruházunkba” – húzták alá. 

Az újranyitás várhatóan szeptember 11-én, reggel 7 órakor lesz. 

Már ennyi Lidl-áruház van Hajdú-Biharban

A Lidl-áruházak 2004 óta vannak jelen Magyarországon, akkor még csak 12 üzlettel álltak a vásárlók rendelkezésére. Napjainkban már közel 200 áruházzal és több logisztikai központtal rendelkezik a Lidl Magyarország. Hajdú-Biharban több mint 10 áruház várja a vásárlókat, ebből 5 Debrecenben. 

A legutóbbi Lidl áruház Hajdúsámsonban nyitotta meg kapuit június 12-én a vásárlók előtt. A nyitás előtt már a Haonon az olvasók tájékozódhattak arról, hogy az egykori Sámson Príma helyén találhatott otthonra a 16. hajdú-bihari Lidl


 

