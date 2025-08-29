1 órája
Kivonul a rendőrség Debrecenben, lezárásokra is szükség van az érkező vendégek miatt!
Jelentős változások lesznek a közlekedésben. A lezárások már délelőtt megkezdődnek Debrecenben.
Jelentős változásokat hoz a debreceni közlekedésben a soron következő Debreceni VSC - FTC mérkőzés – hívta fel rá a figyelmet közleményében a police.hu. A Debreceni Rendőrkapitányság arról tájékoztatta az autósokat, hogy vasárnap a lezárások már vasárnap 10 órától megkezdődnek, előreláthatólag 23 óra 30 percig a Nagyerdei körúton, a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig, megállni és várakozni tilos lesz. Külön kiemelték, 17 órától 23 óra 30 percig a Nagyerdei körúton a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig minden jármű, illetve gyalogos forgalom is tiltott lesz. Azt írták, a lezárt területre csak a külön engedéllyel rendelkező, illetve a vendégszurkolói gépjárművek hajthatnak be.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A tömegközlekedés rendje is változik a Debreceni VSC-FTC mérkőzés idején
Augusztus 31-én, vasárnap 20 órakor kezdődő DVSC – FTC labdarúgó bajnoki mérkőzés a helyi menetrendben is változásokat okoz. A DVSC-FTC bajnoki mérkőzés miatti lezárások ideje alatt, 17 és 23 óra 30 perc között a 16, 22, 22Y, 24 és 24Y-os autóbuszok terelőútvonalon közlekednek, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
16-os autóbusz:
- A Gyógyszergyár irányába: A 16-os autóbusz a Baksay Sándor utca megállóhely után egyenesen tovább halad az Egyetem irányába, utána a Nagyerdei körút-Pallagi út terelőútvonalon közlekedik.
- A Nagyállomás irányába: A 16-os járat a Szociális Otthon megállóhely után jobbra fordul a Klinikák irányába, utána a Nagyerdei körút-Hadházi út terelőútvonalon közlekedik. A 16-os autóbusz a Hadházi út 92. megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
22-es autóbusz:
- A 22-es járat a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után visszafordul a körforgalomban, majd a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22-es autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
22Y-os autóbusz:
- A 22Y-os járat a Szociális Otthon megállóhely után a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
24-es autóbusz:
- A 24-es járat a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Pallagi út, körforgalom – Nagyerdei körút terelőútvonalon közlekedik. A 24-es autóbusz a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
24Y-os autóbusz:
- A 24Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) - Pallagi út terelőútvonalon közlekedik. A 24Y-os járat a Szociális otthon megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
A DKV közleményében arra is rámutatott, az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem végeznek utascserét.
Ajánljuk még:
Szélmalomharcot vív egy debreceni nyugdíjas a szomszédjával, mit tehetünk, ha ez velünk is megtörténik?
Mindent a debreceni gyárra tett fel a BMW, a német autóipar sorsa a tét