Ezzel a kérdéssel nyert ötmillió forintot a debreceni játékos a Legyen Ön is milliomosban! - te tudnád rá a választ?
Nem kis összeget tehetett zsebre a debreceni férfi. Elárulta, mire költi azt a pénzt, amit a Legyen Ön is milliomos! című műsorban nyert, és kiderült az is, hogy minden kérdést magabiztosan tudott, vagy inkább szerencséje volt játék közben.
Boruzs Marcell öröme, amikor elérte a „bűvös” összeget, amit végül hazavihetett
Forrás: TV2
Milliomos született Debrecenben! Nem is akárhogyan ráadásul, hiszen mondhatni, játékból, de mégis komoly szellemi teljesítményből nyert olyan összeget egy debreceni férfi, amelyért sokan összetennék a két kezüket. Cikkünk főszereplője Boruzs Marcell, aki a TV2 Legyen Ön is milliomos! című műsorában valóban milliókkal gazdagodott, és amellett, hogyan érte ezt el, azt is elárulta, mire szeretné költeni ezt az összeget.
Hogy lehet felkészülni a Legyen Ön is milliomos! kérdéseire?
– Úgy jelentkeztem a Legyen Ön is milliomos! című műsorba, hogy másfél évvel ezelőtt egy másik tv-s műsorban szerepeltem, ahol bár nem nyertem semmit, mégis nagyon jó élmény volt, és nagyszerű embereket ismertem meg. Azután pedig szólt az egyik ismerősöm, hogy van egy újabb lehetőség – idézte fel Boruzs Marcell, akinek elmondása szerint mindig is vágya volt egy ilyen műsorban játszani. Gyerekkorában, már a 2000-es évektől kezdve nagyon szerette nézni a vetélkedős műsorokat, és arra készült, hogy majd egyszer ő is ki fogja próbálni.
Most pedig másokat buzdít erre, hiszen ő már megtapasztalta, mekkora élmény egy-egy forgatás, beleértve azt is, hogy sminkesek, stylistok, és a stábhoz tartozó különböző szakemberek rendkívül magas színvonalon segítik a versenyzőket, hogy jól érezzék magukat. Persze, Marcell azt is megjegyezte, kissé feszített tempóban zajlanak a forgatások, és amikor elkezdődik a játék, akkor teljesen át kell szellemülni. És hogy ez az ő esetében hogyan történt?
Sokat szoktam kvízezni édesapámon keresztül, mert ő kvízekkel foglalkozik, így én is benne vagyok ilyen körökben, illetve sok barátom játszik. Amikor érdekel valami, akkor utánajárok, és ezzel már tanulok. A forgatás előtt rengeteg témáról beszélgettünk a többi játékossal, és ott kiderült, hogy ki miben ügyes vagy éppen kevésbé, ki mihez ért, így ott is nagyon sok érdekességet tudtam meg. Szerintem a játékra annyira nem lehet készülni, arra van szükség, hogy minden érdekeljen egy kicsit
– mondta Boruzs Marcell.
Ennyire nehéz játék a Legyen Ön is milliomos?
Ugye, veled is előfordult már, hogy nem hitted el, amikor egy játékos nem tudott válaszolni egy kérdésre, pedig még te is tudtad? Igen ám, csak abban a helyzetben ez nem ilyen egyszerű, és Marcell is átérezte ezt, mivel a játék elején, már a sorkérdéseknél igen nagy drukkal kell szembenézni, és az az érzés dolgozik az emberben, hogy vagy túljut rajta valahogy, vagy úgy megy haza, hogy semmit nem nyert, csak ott ült a külső körben.
Az már egy nagy megkönnyebbülés, amikor bejut az ember. A második kérdésnél nem igazán voltam biztos a jó válaszban, csak sejtettem, és használhattam a segítséget. Közben baromira izgultam, mert azt éreztem, hogy nagyon kellemetlen lenne egyből a második kérdésnél kiesni. A negyedik kérdésnél lejárt a műsoridő, ezért csak a következő forgatási napon tudtam folytatni a játékot. Így volt egy kis időm megnyugodni, feldolgozni azt, hogy most én játszom abban a székben, illetve azt is át tudtam gondolni, hogy mikor érdemes kiszállni, és mikor, hogyan használjam a segítséget
– rántotta le a leplet.
Ennyit nyert a debreceni férfi a Legyen Ön is milliomosban
Ez végül előnyére vált,
ugyanis ötmillió forintnál állt meg a versenyben, akkor, amikor az utolsó segítségét használta el.
Ráadásul, még a telefonos segítség ideje is lejárt, ezért bevallása szerint még egy kicsit így is a megérzésére kellett hagyatkoznia.
Ezzel a kérdéssel nyerte meg az ötmillió forintot (a helyes válasz a cikk végén található):
Melyik rend kolostorában játszódik Umberto Eco A rózsa neve című regényének cselekménye?
A: szervita
B: bencés
C: pálos
D: jezsuita
– Meglett az ötmillió, és ott éreztem, hogy egy kicsit kifogytam az üzemanyagból, nem volt több segítségem, és jöttek a nagyon nehéz kérdések, persze nagyon sok pénzért, de úgy voltam vele, hogyha olyan jön, amiben biztos vagyok, akkor tovább fogok játszani, és hátha bejön, de ha olyan jön, amit nem tudok, vagy talán csak sejtem, mi a jó válasz, akkor meg fogok állni. Egy olyan kérdés jött, amiről első ránézésre tudtam, hogy nem tudom – vallotta be.
Most így belegondolva, talán nyugalmi állapotban, otthon, a kanapén ülve, jól tudtam volna válaszolni. Jobb volt biztosra menni, használni a segítségeimet, így sikerült 15 kérdésből 11-re jól válaszolni, és ez az ötmillió forint, amit a párommal a nászutunkra fogunk költeni, egy nagyon szép összeg, és még lehet marad is belőle. Jövő tavasszal megyünk majd Spanyolországba, a héten pedig Londonba megyünk majd egy kisebbre
– vetítette előre a terveket a nyertes Boruzs Marcell, akinek az örömét a TV2 augusztus 10-i adásában nézhetitek vissza.
(A helyes válasz a B.)
