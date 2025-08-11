Ezzel a kérdéssel nyert ötmillió forintot a debreceni játékos a Legyen Ön is milliomosban! - te tudnád rá a választ?

Milliomos született Debrecenben! Nem is akárhogyan ráadásul, hiszen mondhatni, játékból, de mégis komoly szellemi teljesítményből nyert olyan összeget egy debreceni férfi, amelyért sokan összetennék a két kezüket. Cikkünk főszereplője Boruzs Marcell, aki a TV2 Legyen Ön is milliomos! című műsorában valóban milliókkal gazdagodott, és amellett, hogyan érte ezt el, azt is elárulta, mire szeretné költeni ezt az összeget.

Boruzs Marcell beszélt a Legyen Ön is milliomos! című műsorban szerzett élményeiről

Forrás: TV2

Hogy lehet felkészülni a Legyen Ön is milliomos! kérdéseire?

– Úgy jelentkeztem a Legyen Ön is milliomos! című műsorba, hogy másfél évvel ezelőtt egy másik tv-s műsorban szerepeltem, ahol bár nem nyertem semmit, mégis nagyon jó élmény volt, és nagyszerű embereket ismertem meg. Azután pedig szólt az egyik ismerősöm, hogy van egy újabb lehetőség – idézte fel Boruzs Marcell, akinek elmondása szerint mindig is vágya volt egy ilyen műsorban játszani. Gyerekkorában, már a 2000-es évektől kezdve nagyon szerette nézni a vetélkedős műsorokat, és arra készült, hogy majd egyszer ő is ki fogja próbálni.

Most pedig másokat buzdít erre, hiszen ő már megtapasztalta, mekkora élmény egy-egy forgatás, beleértve azt is, hogy sminkesek, stylistok, és a stábhoz tartozó különböző szakemberek rendkívül magas színvonalon segítik a versenyzőket, hogy jól érezzék magukat. Persze, Marcell azt is megjegyezte, kissé feszített tempóban zajlanak a forgatások, és amikor elkezdődik a játék, akkor teljesen át kell szellemülni. És hogy ez az ő esetében hogyan történt?

Sokat szoktam kvízezni édesapámon keresztül, mert ő kvízekkel foglalkozik, így én is benne vagyok ilyen körökben, illetve sok barátom játszik. Amikor érdekel valami, akkor utánajárok, és ezzel már tanulok. A forgatás előtt rengeteg témáról beszélgettünk a többi játékossal, és ott kiderült, hogy ki miben ügyes vagy éppen kevésbé, ki mihez ért, így ott is nagyon sok érdekességet tudtam meg. Szerintem a játékra annyira nem lehet készülni, arra van szükség, hogy minden érdekeljen egy kicsit

– mondta Boruzs Marcell.

Ennyire nehéz játék a Legyen Ön is milliomos?

Ugye, veled is előfordult már, hogy nem hitted el, amikor egy játékos nem tudott válaszolni egy kérdésre, pedig még te is tudtad? Igen ám, csak abban a helyzetben ez nem ilyen egyszerű, és Marcell is átérezte ezt, mivel a játék elején, már a sorkérdéseknél igen nagy drukkal kell szembenézni, és az az érzés dolgozik az emberben, hogy vagy túljut rajta valahogy, vagy úgy megy haza, hogy semmit nem nyert, csak ott ült a külső körben.

Az már egy nagy megkönnyebbülés, amikor bejut az ember. A második kérdésnél nem igazán voltam biztos a jó válaszban, csak sejtettem, és használhattam a segítséget. Közben baromira izgultam, mert azt éreztem, hogy nagyon kellemetlen lenne egyből a második kérdésnél kiesni. A negyedik kérdésnél lejárt a műsoridő, ezért csak a következő forgatási napon tudtam folytatni a játékot. Így volt egy kis időm megnyugodni, feldolgozni azt, hogy most én játszom abban a székben, illetve azt is át tudtam gondolni, hogy mikor érdemes kiszállni, és mikor, hogyan használjam a segítséget

– rántotta le a leplet.