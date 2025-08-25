„Nem kérek sok tiszteletet, de itt a minimálisat sem adják meg” – ezek a legrosszabb hajdú-bihari élelmiszerboltok

Egy-egy élelmiszerbolt hangulata, kiszolgálása és ára sokat számít, amikor arról kell döntenünk, hova térünk be legközelebb. A vásárlók Google-értékelései azonban nemcsak azt mutatják, hogy milyen pozitív élmények érik a vevőket. Összeszedtük, a vásárlók értékelései és panaszai alapján, milyenek Hajdú-Bihar vármegye legrosszabb élelmiszerboltjai.

A legrosszabb élelmiszerboltok esetében a legtöbb panasz/negatív tapasztalat a kiszolgálás miatt van

Forrás: Illusztráció/MW archív

Rossz értékelésű debreceni élelmiszerbolt

Ez a debreceni élelmiszerbolt nem egy nagy üzletlánchoz tartozik, egy független élelmiszerbolt a belvárosban, amely kemény kritikákat kapott – a panaszok középpontjában a kiszolgálás van.

A hely kritikán aluli. A férfi, aki elvileg az eladó, elképesztően goromba! Aki jót akar magának, az kerülje el a helyet!

– írja az egyik értékelő.

Más vásárlók szerint itt még a minimális tiszteletet sem kapja meg az ember. Többen az eladót kritizálták, és azt írták, hogy az üzlet egy csillagot sem érdemelne. A vásárlók szerint az eladó viselkedése teljesen elrontja a vásárlási élményt.

Nem kérek sok tiszteletet, de itt a minimálisat sem adják meg

– folytatta a sort egy másik véleményező.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az üzlet pozitív értékelései a jó árakat említik. Sok vásárló szerint nagyon olcsó hely, ahol elfogadható akciók vannak – ami mindenképp előny – de így is felkerült a legrosszabb élelmiszerboltok hajdú-bihari dobogójára, mivel az értékelés nem éri el a közepes minősítést, a vélemények pedig nagyon rossz kiszolgálásról és ezáltal vásárlói élményről tanúskodnak, amin mindenképp dolgozni kell az élelmiszerbolt tulajdonosának.

Volt, ahol tévedésből 10 ezer forintot vontak le a számláról

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ez a legdrágább bolt Hajdú-Biharban – a vásárlói értékelések szerint

Hajdúszoboszlón található az az önálló élelmiszerbolt, amelynek kritikai középpontjában a túlárazott termékek vannak: a vásárlók főként az árakat és a tulajdonos hozzáállását róják fel.

A bolt még menő, az árak egészen normálisak, de ezer forint helyett tévedésből 10 ezer forintot vontak le a számláról, és nem ez volt az első eset.

– írta egy panaszkodó.