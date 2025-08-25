augusztus 25., hétfő

Kritika

1 órája

„Nem kérek sok tiszteletet, de itt a minimálisat sem adják meg” – ezek a legrosszabb hajdú-bihari élelmiszerboltok

Címkék#bolt#értékelés#élelmiszer

Az élelmiszerboltok többsége nagyon jó értékeléssel és sok pozitív véleménnyel bír Hajdú-Biharban. Némelyik azonban pályázhatna a legrosszabb élelmiszerbolt kétes címére.

Haon.hu

Egy-egy élelmiszerbolt hangulata, kiszolgálása és ára sokat számít, amikor arról kell döntenünk, hova térünk be legközelebb. A vásárlók Google-értékelései azonban nemcsak azt mutatják, hogy milyen pozitív élmények érik a vevőket. Összeszedtük, a vásárlók értékelései és panaszai alapján, milyenek Hajdú-Bihar vármegye legrosszabb élelmiszerboltjai.

Legrosszabb élelmiszerboltok Hajdú-Biharban
A legrosszabb élelmiszerboltok esetében a legtöbb panasz/negatív tapasztalat a kiszolgálás miatt van
Forrás: Illusztráció/MW archív

Rossz értékelésű debreceni élelmiszerbolt

Ez a debreceni élelmiszerbolt nem egy nagy üzletlánchoz tartozik, egy független élelmiszerbolt a belvárosban, amely kemény kritikákat kapott – a panaszok középpontjában a kiszolgálás van.

A hely kritikán aluli. A férfi, aki elvileg az eladó, elképesztően goromba! Aki jót akar magának, az kerülje el a helyet!

– írja az egyik értékelő.

Más vásárlók szerint itt még a minimális tiszteletet sem kapja meg az ember. Többen az eladót kritizálták, és azt írták, hogy az üzlet egy csillagot sem érdemelne. A vásárlók szerint az eladó viselkedése teljesen elrontja a vásárlási élményt.

Nem kérek sok tiszteletet, de itt a minimálisat sem adják meg

– folytatta a sort egy másik véleményező. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az üzlet pozitív értékelései a jó árakat említik. Sok vásárló szerint nagyon olcsó hely, ahol elfogadható akciók vannak – ami mindenképp előny – de így is felkerült a legrosszabb élelmiszerboltok hajdú-bihari dobogójára, mivel az értékelés nem éri el a közepes minősítést, a vélemények pedig nagyon rossz kiszolgálásról és ezáltal vásárlói élményről tanúskodnak, amin mindenképp dolgozni kell az élelmiszerbolt tulajdonosának.

Volt, ahol tévedésből 10 ezer forintot vontak le a számláról
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ez a legdrágább bolt Hajdú-Biharban – a vásárlói értékelések szerint

Hajdúszoboszlón található az az önálló élelmiszerbolt, amelynek kritikai középpontjában a túlárazott termékek vannak: a vásárlók főként az árakat és a tulajdonos hozzáállását róják fel.

A bolt még menő, az árak egészen normálisak, de ezer forint helyett tévedésből 10 ezer forintot vontak le a számláról, és nem ez volt az első eset.

– írta egy panaszkodó. 

Emberi (pénztárgép-elütés) vagy technikai (bankkártyaterminál-kommunikáció) hiba valóban okozhat ilyen problémát, természetesen itt, ami igazán problémás az az, hogy állítólag nem ez volt az első eset. Érdemes vásárlás után ellenőrizni a blokkot és a tranzakciót, és ha eltérés van, azonnal jelezni.

Mások még ennél is élesebben fogalmaztak:

Ez a hely sajnos totális katasztrófa. Az árak nem e-világiak, a tulajdonos nem tudja, hogyan kell vállalkozást vezetni.

A kínálat sem mindenkit győzött meg. Van, aki szerint a pizza nem jó, máshol jobb és olcsóbb is, egy másik vásárló szerint ebben a boltban 2,5-szer magasabbak az árak mint a városban. 

Őszintén azt tanácsolom, hogy ne vásároljon itt 

– jegyezte meg. 

A legrosszabb élelmiszerboltok közé azért került ez a hajdú-bihari üzlet, mert a viszonylag kevés értékelés és megjegyzés mellett mindössze egy elégséges értékelést kapott, a megjegyzések többsége pedig negatív. Mivel nem tömeges és nagy számú vélemény alapján tudtuk a második legrosszabb élelmiszerboltok közé sorolni ezt az üzletet, így egyrészt lehet fenntartásokkal kezelni a véleményeket, másrészt ha csak a fele igaz, van lehetőség a javulásra, egy friss vásárló szerint például ezen a helyen "minden rendben van", ezt az idő és a további vásárlói élmények minden bizonnyal el fogják eldönti.

A legrosszabb élelmiszerbolt a vásárlók értékelése szerint

A legrosszabb élelmiszerboltok virtuális listáján egy nagy országos üzletlánc egyik debreceni élelmiszerboltja nyerte el, tekintettel, hogy még a két csillagot sem érte el a Google rendszerében opcionális értékelések alapján, a vélemények pedig magukért beszélnek. 

Hangsúlyozzuk, az élelmiszerboltok vármegyénkben kiváló értékelésekkel és véleményekkel rendelkeznek, tényleg nagyítóval kellett keresni azokat a boltokat, akik elnyerték, hogy itt legyenek. 

A vevők „katasztrófának” nevezték ezen debreceni élelmiszerboltban a vásárlást. Többen a rugalmatlanságot, a szervezetlenséget és a nem vevőbarát hozzáállást emelték ki. 

Katasztrófa, rugalmatlan, szervezetlen. Ha csak beszaladnál egy gyors vásárlásra… felejtsd el!

– áll az egyik véleményben.

Mások hasonló véleményen vannak a bolttal kapcsolatosan:

Egyáltalán nem vevőbarát, rugalmatlan a kiszolgálás.Senkinek nem ajánlanám, főleg, ha sietős a dolga. 

Kritikán aluli ahogy a vásárlókkal beszélnek! 

Pozitívumként a belvároshoz közeli elhelyezkedést, a tisztaságot és néhány időszakos akciót említettek a véleményezők. Az értékelések és vélemények alapján a legrosszabb hajdú-bihari élelmiszerboltok listájának legfelsőbb fokára nem találtunk jobb választást, ennek ellenére kapott néhány pozitív megjegyzést is. Egy nagy üzletlánc részeként – ahol nagyon sok üzlet kiváló értékeléssel és véleményekkel rendelkezik – némi odafigyeléssel és változtatásokkal (amennyiben helytállóak az értékelések), nem lehetetlen lekerülnie az első helyről.

Ehhez szemléltetjük a pozitív példát, mivel ugyanannak a bolthálózatnak egy másik debreceni üzlete egészen más tapasztalatokat gyűjtött. A vásárlók szerint itt tiszta és rendezett a bolt, széles a választék, és ami a legfontosabb: a személyzet kedves és segítőkész. 

Jól ellátott bolt, kedves személyzet

– írja az egyik elégedett vásárló. Mások úgy fogalmaztak, hogy 

van minden, ami kellhet, otthonos a hangulat, akciókkal, jó árakkal

– a véleményezők nagyon jó értékelést adtak és rengeteg dicsérő vélemény erősíti meg az emberekben, hogy a vásárlói élmény magas szinten van.

A vásárlói vélemények alapján egy élelmiszerbolt sikerét nemcsak az árak és a termékkínálat határozza meg, de a kiszolgálás minősége és a személyzet hozzáállása is – ezen jó néhány élelmiszerboltnak van hová fejlődni. 

Hajdú-Biharban látható, hogy ugyanaz a bolthálózat eltérő élményeket kínál: míg egyes üzletekben a kedves eladók és a családias hangulat pozitív élményt nyújtanak, addig más helyeken a goromba kiszolgálás és a szervezetlenség teljesen elronthatja a vásárlást. 

Pozitívum: kevés ilyen van.

 Ez jól mutatja, hogy a vevői elégedettség szempontjából a személyzet és a hangulat legalább olyan fontos, mint az ár vagy a kínálat.

A vásárló vélemények alapján az élelmiszerboltok gyakori hibái:

  • Goromba kiszolgálás.
  • Szervezetlenség és lassúság.
  • Túlárazott termékek.

Ezek a vásárlókat elűző hibák, amik alapján a legrosszabb élelmiszerboltnak nevezhetőek, más vármegyében is megjelennek.

