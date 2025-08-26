Micsoda gesztus! A debreceni fodrász meglepte László Gyulát, aki teljesen átalakult – videó!

Ugyan kinek kellene bemutatni a többszörös freestyle-rekorder László Gyula munkásságát? Évekkel ezelőtt szinte az egész ország megismerhette történetét, hiszen ekkor kiderült, nehéz körülmények között éli mindennapjait, de egy dolog sosem változik: nem adja fel az álmát, továbbra is legnagyobb célja, hogy megmássza a Burj Khalifát, méghozzá labdával a fején.

László Gyula napját bearanyozta a debreceni fodrász. Forrás: Napló-archív

László Gyula felejthetetlen napon van túl

A trükkmester ezúttal nem szemkápráztató mozdulataival hívta fel magára a figyelmet. A közösségi médiában – TikTok – látható egy videó, amelyben a debreceni mesterfodrász, Marozsán Dávid gondolt egy merészet és fazonra igazította Gyula „séróját”, majd néhány új ruhát is kapott a többszörös magyar rekorder.

A freestyleos a későbbiekben hangsúlyozta, továbbra is a legnagyobb álma, hogy labdával a fején megmássza a Burj Khalifát, de szemmel láthatóan is nagyon megérintette a nemes cselekedet.

A teljes videót itt tekinthetik meg.