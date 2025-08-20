2 órája
Nem érdemes kihagyni! Last minute ajánlatok Debrecenből
A rendőrök mentették meg az életét. Összeszedtük, melyek a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből, ezekre valóban érdemes lecsapni! Keddi hírösszefoglalónk.
Albánia az egyik legnépszerűbb desztináció a debreceniek körében, de persze Törökország és Barcelona, illetve Ciprus sem panaszkodhat. Rengetegen utaztak az említett országokba, városokba idén nyáron Debrecenből és környékéről. Nincs kétség, az ITAKA jó döntést hozott, amikor közvetlen járatot indított a debreceni repülőtérről a török és az albán riviérára. Erről Szántai Judit utazásszervező számolt be a közelmúltban, aki többek közt kitért arra, egyes desztinációk esetében mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. Most azonban már a főszezon vége felé járunk, bő két hét múlva vége augusztusnak, éppen ezért kíváncsiak voltunk, hova érdemes repülni a következő 1-2 hétben a debreceni repülőtérről. Íme, ezek a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!
Potom összegből külföldre? Simán! Itt vannak a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!
A rendőrök nem tétováztak
Életet mentettek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután egy birtokvita hevében egy férfi csavarhúzóval szúrta meg 50 éves ismerősét – derült ki a rendőrség keddi közleményéből. Mint írják, a rendőröket 2025. augusztus 16-án este riasztották egy vita miatt. A két fél között szóváltás alakult ki, ezt követően a 30 éves férfi egy csavarhúzóval combon szúrta haragosát.
Szúrt sebbel feküdt a férfi nyílt utcán Hajdúszoboszlón! Videón, milyen állapotban találták meg a rendőrök
Az augusztus 20-ai virágkarnevál színes kavalkádja
Hajdú-Bihar vármegye legnagyobb ünnepi attrakciója természetesen a Debreceni Virágkarnevál, amely idén is elkápráztatja majd a látogatókat színpompás felvonulásával, nemzetközi tánccsoportjaival és sztárfellépőivel. Augusztus 19-én és augusztus 20-án a virágkocsik mellett olyan előadók gondoskodnak a szórakozásról, mint Rúzsa Magdi és a Halott Pénz. De lesz itt még sok más program a vármegye többi településén is. Mutatjuk a részleteket!
Olyan augusztus 20-át rittyent Hajdú-Bihar, hogy nem tudjuk, merre induljunk – egyik helyen tűzijáték is lesz!
Csőtörés Debrecenben: elöntötte a víz a parkolót!
Csőtörés történt kedd reggel Debrecenben – tudta meg a Haon. A jelenségre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport több tagja is felhívta a környéken lakók figyelmét, többen fotókat és videókat is megosztottak a Vénkerti Általános Iskola környékén tapasztalt állapotokról.
Csőtörés miatt állt a víz egy debreceni iskola parkolójában – fotókkal!
Légypeték borították a romlott húst?
Gyomorforgató bejegyzést tett közzé hétfőn a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. Elmondása alapján egy cívisvárosi élelmiszerboltban romlott húst vásárolt. A legdurvább az egészben az, hogy a csirkemell felszínén már feltehetően légypeték is láthatók.
Az ott tényleg pete? Gyomorforgató, milyen húst adtak el egy debreceni boltban! – fotóval!
Trafiboxok Hajdú-Biharban
Jelenleg hazánkban több mint kétszáz darab az autósokat országszerte lassító trafiboxok száma. Immár 98 településen állíttatta fel az önkormányzat és működteti a helyi rendőrség a trükkös dobozokat. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Vezess.hu kérésére közölte: összesen 206 darab helyen működik már trafibox országszerte. Darabra a legtöbb Budapesten (28) és Szegeden (10) működik, lakosságarányosan pedig Törökbálinton (7) sorakoznak a legsűrűbben. A legtöbb településen azonban egy-egy példány áll.
Vége a találgatásoknak! A rendőrség elárulta, hol állnak lesben a trafiboxok Hajdú-Biharban
Így is van már 5 Lidl Debrecenben
Elindult a találgatás a közösségi médiában, hogy vajon mi épül Debrecenben, a Diószegi út, a Borzán Gáspár és a Gizella utcák csomópontjában. Többen tényként állították, hogy ők tudják, Lidl nyílik itt. A népszerű üzletlánc újabb boltjának sokan örülnének, de hivatalos kommunikáció nem volt még arról, hogy valóban egy újabb Lidl nyílik Debrecenben, ezért a Lidl Magyarország sajtóosztályához fordultunk.
Nem ez volt az első betörés Debrecenben
Augusztus 17-én, vasárnap éjszaka betörtek az egyik debreceni fodrászüzletbe – erről a Kishegyesi úton található szalon a közösségi oldalán számolt be. Azt írták, a betörés során mindenük odalett: hajvágó gépek, kozmetikai és tetováló eszközök, de a helyzethez mérten igyekeznek újra munkába állni. Mivel mostanában több hasonló eset is napvilágot látott, a rendőrségnél érdeklődtünk, az újabb betörés Debrecenben összefüggésbe hozható-e további esetekkel.
Kipakolták a debreceni fodrászatot, mindenük odalett az éj leple alatt
Hortobágyi hídi vásár 2025
Megnyitotta kapuit a 60. hortobágyi hídi vásár, ami a Debreceni Virágkarnevál mellett vármegyénk másik országosan ismert, augusztus 20-hoz kapcsolódó rendezvénye. Az idei nagyszabású kétnapos kirakodóvásár, augusztus 19. és 20. között várja az érdeklődőket.
Alkudozás és nézelődés! Elstartolt a 60. hortobágyi hídi vásár – fotókkal, videóval!
