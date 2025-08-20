Nem érdemes kihagyni! Last minute ajánlatok Debrecenből

Albánia az egyik legnépszerűbb desztináció a debreceniek körében, de persze Törökország és Barcelona, illetve Ciprus sem panaszkodhat. Rengetegen utaztak az említett országokba, városokba idén nyáron Debrecenből és környékéről. Nincs kétség, az ITAKA jó döntést hozott, amikor közvetlen járatot indított a debreceni repülőtérről a török és az albán riviérára. Erről Szántai Judit utazásszervező számolt be a közelmúltban, aki többek közt kitért arra, egyes desztinációk esetében mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. Most azonban már a főszezon vége felé járunk, bő két hét múlva vége augusztusnak, éppen ezért kíváncsiak voltunk, hova érdemes repülni a következő 1-2 hétben a debreceni repülőtérről. Íme, ezek a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!

Itt vannak a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!

Forrás: Napló-archív